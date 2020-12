United jedou, mají nejlepší pozici od Fergusona. Myslet teď na titul? Hloupé

Tomáš Souček mohl jen sledovat, jak Thiago Silva hlavou posílá Chelsea do vedení • ČTK

Nejdřív dost mizerný start, ale teď? Velmi slušná série, která Manchester United vystřelila až na druhé místo Premier League. „Rudí ďáblové“ si naposledy v úterý poradili s Wolverhamptonem, díky trefě v nastavení vyhráli 1:0. A považte – takhle vysoko United v této fázi sezony nebyli od doby, co v klubu skončil legendární trenér Alex Ferguson. Úvahám o titulu se však na Old Trafford brání. „Nemůžeme koukat tak moc dopředu,“ prohlásil střelec jediného gólu Marcus Rashford.

Po šesti odehraných ligových zápasech měli svěřenci kouče Ole Gunnara Solskjaera jen sedm bodů a krčili se na patnáctém místě tabulky. Ovšem od té doby? Devět duelů s bilancí 7-2-0 a raketový posun vzhůru. A Solskjaerovi, který mužstvo mezitím nedokázal provést složitou skupinou Ligy mistrů s Lipskem a PSG, dobrá prosincová šňůra dost možná zachránila místo.

POSLEDNÍCH DEVĚT LIGOVÝCH ZÁPASŮ MANCHESTERU UNITED VÝHRA: Manchester United - Wolves 1:0 REMÍZA: Leicester - Manchester United 2:2 VÝHRA: Manchester United - Leeds 6:2 VÝHRA: Sheffield United - Manchester United 2:3 REMÍZA: Manchester United - Manchester City 0:0 VÝHRA: West Ham - Manchester United 1:3 VÝHRA: Southampton - Manchester United 2:3 VÝHRA: Manchester United - West Brom 1:0 VÝHRA: Everton - Manchester United 1:3

V úterý United zvládli utkání s Wolverhamptonem, dlouhou bezgólovou podívanou v nastavení rozhodl Marcus Rashford. Naběhl si na dlouhý pas od Bruna Fernandese, míč si proti bekovi rychle přehodil na levačku a s pomocí teče překvapil gólmana. Přesný čas? 92:51.

„Jejich obránce chytla těsně předtím křeč. Řekl jsem si, že až se příště dostanu k míči, donutím ho zaseknout se a otočit a uvidím, co budu moct provést. Naštěstí balon po teči skončil v síti. Je to vítězný gól, a i když nebyl nejhezčí, bereme ho,“ usmál se Rashford. Sám se na Old Trafford trefil po osmi zápasech, poprvé od července. A tak pozdě United na svém stadionu rozhodli v lize naposledy v září 2009, kdy Michael Owen v šesté minutě nastavení setnul městského rivala City.

Úterní výhra je pro „rudé ďábly“ o to cennější, že v poslední době ztrácí Leicester, Chelsea či Tottenham, ambiciózní soupeři z popředí tabulky. Manchester tak poskočil na druhé místo, které mu v této fázi sezony patřilo naposledy za vlády Alexe Fergusona. Konkrétně v ročníku 2012/13, kdy nakonec celou ligy vyhrál.

Že by tedy po letech zase útok na nejvyšší příčku? S vedoucím Liverpoolem se United utkají v půlce ledna, a pokud udrží současnou formu, souboj může mít grády. Rashford a spol. se však pomyšlení na titul vyhýbají.

„Nemůžeme se dívat moc dopředu. Jsme tým, který na sobě pořád hodně pracuje. Dívat se teď na tabulku by od nás bylo hloupé. Musíme jít den po dni, a pokud i dál dokážeme vyhrávat, uvidíme, kde se na konci sezony ocitneme,“ poznamenal anglický reprezentant.

Trenér Solskjaer uvažuje podobně. „Žádny boj o titul po patnácti kolech neexistuje. Jasně, že můžete ztratit šanci v prvních deseti zápasech, ale o celkovém vítězství mluvme až minimálně po odehrané polovině sezony,“ řekl sedmačtyřicetiletý norský kouč.

Na Nový rok jeho tým čeká Aston Villa, další ligový duel už bude ten zmíněný v Liverpoolu. Zůstanou United dál hodně vysoko?