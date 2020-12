Souček po životním roce: Díky fyzičce ze Slavie jsem to měl v Anglii snazší

Zase on! Českým fotbalistům vládne Tomáš Souček. Letos poprvé vyhrál Fotbalistu roku a po podzimu je znovu první i v novinářském Zlatém míči, na druhého Vladimíra Coufala má luxusní náskok 256 bodů. Záložník West Hamu zažívá rušný konec roku: má za sebou dva zápasy během tří dnů a na Nový rok půjde na plac znovu. „Na Premier League jsem koukal už jako kluk – a teď ji sám hraju. Není to pohádka?“ usmál se Souček v rozhovoru s českými novináři.

V teplákovce s klubovým logem si sedl k počítači a dvacet minut vyprávěl. O svém životním roce, o kouzlu West Hamu, o lásce fanoušků… Energický pracant Tomáš Souček je v kurzu a odráží se to i v anketách: po podzimu má našlápnuto k druhému vítězství v novinářském Zlatém míči. Byl by to unikát, před Součkem víc než jednou vyhrál jen Petr Čech (dvanáctkrát) a Pavel Nedvěd (šestkrát).

Zajímavá společnost, co říkáte?

„Ohromně si toho vážím, pánové. Cítím, že to, co dělám, dělám s nějakou kvalitou. Měl jsem báječný půlrok: s West Hamem zažíváme fajn období a s reprezentací jsme postoupili do áčkové skupiny Ligy národů. Jsem za tohle všechno moc šťastný.“

Mimochodem, koho byste na první místo v podzimním Zlatém míči dal vy?

„Rozhodně Vláďu Coufala. Na podzim přišel k nám do West Hamu s fazonou a drží si ji pořád. Velké tempo a skvělé výkony. V úterý byl v Southamptonu na lavici, protože trenér tomu chtěl dát trochu šťávy a udělal pět změn, ale myslím, že na Nový rok bude Cuf zase hrát. Máme hodně našlapaný program a hráči se museli trochu protočit.“

Když jste to zmínil, jak prožíváte svoje první fotbalové svátky? Na přelomu týdne jste hráli dvakrát během tří dnů.

„Zrovna po tomhle rozhovoru půjdu na regenerační trénink… V životě jsem takový fičák nezažil, mít jen den pauzu mezi zápasy bylo hodně nezvyklé. Kór tady v Premier League, která je hodně náročná.“

Jak to snášíte?

„Výborně, užívám si to. Nevěděl jsem, jaké to bude, ale cítím se hodně dobře. Hrát fotbal je pro mě lepší než se ládovat řízky se salátem, chybí mi jen víc času s rodinou.“

Nebudete s ní ani na Silvestra, viďte?

„Je to pro mě velká změna, poslední den v roce strávíme na hotelu. Budeme se soustředit na zápas s Evertonem a po večeři nám trenér dá kvíz. Otázky bývají pestré: kdo má nejvíc startů za nároďák, jak vypadali herci zamlada… Příjemná zábava na hodinu.“

Může to být i zajímavá forma teambuildingu.

„Máme dobrou partu, ve West Hamu prý nejlepší za poslední dobu. Kluci si neustále dělají srandu, schovávají si věci. Když jsem v zimě přišel a prohrál jsem fotbalový ping pong se záložníkem Jarmolenkem, musel jsem pak podlézat stůl.“

Co bylo kromě podlézání stolu po příchodu do Anglie nejtěžší?

„V civilu pochopitelně jazyk, ze začátku tam byla bariéra. Ale časem jsem to dohnal a komunikace je o dost lepší. Jen ještě trochu bojuju s akcenty, třeba se skotštinou. Nám cizincům připadá, že to snad ani není angličtina.“ (usmívá se)

A jaký byl přechod z Česka fotbalově?

„Fyzicky jsem byl nachystaný ze Slavie, díky tomu jsem to měl o něco snazší. Musel jsem si zvyknout na tempo Premier League, ale měl jsem solidní základy. Dost mi pomohly góly: kluci si řekli, že bych mohl být pro tým přínosný. Víc mi věří v mezihře a v každém zápase se cítím líp.“

Je anglická liga taková, jakou jste si ji představoval? Nebo je skutečnost jiná?

„Když jsem sem šel, říkal jsem si, že to bude jako v Lize mistrů nebo Evropské lize. Ze začátku mi to tak přišlo, hrálo se každé čtyři dny. Už jsem si na to zvykl, i tréninky jsou velká jízda. Chytil jsem tempo a teď už se cítím jako kdysi ve Slavii.“

Jak to děláte, že jste na podzim v lize nechyběl ani minutu? V šestnácti zápasech jste stihl čtyři góly, což je na defenzivního záložníka solidní bilance, trefil jste se i proti slavnému Manchesteru United.

„Mám radost, že mi trenér věří a dává mě do každého zápasu. Náš tým má kvalitu a mohl by mít daleko víc bodů. Ze Slavie jsem zvyklý na to, že jsme všechno chtěli vyhrát a každá ztráta nás mrzela. I úterní remízu v Southamptonu jsem bral jako zklamání. Do nového roku bych si přál, ať jsme v tabulce ještě výš.“

To si přejí i fanoušci West Hamu, kteří si vás rychle zamilovali. Co vy na to?

„Líbí se mi, že mě vzali mezi sebe. Zdraví mě na ulici nebo v autě, cením si toho. Když jsem přišel, měl jsem jeden cíl: hrát stejně jako ve Slavii. Splnit si povinnosti vzadu a pomoct týmu asistencí nebo rovnou gólem. Snad se mi to daří.“

Mimochodem, nemusel jste se během letoška někdy štípnout, abyste se přesvědčil, že se vám to všechno nezdá?

„Je to sen, který žiju. Před každým zápasem Premier League si říkám, co to je za soutěž. Hltal jsem ji v televizi odmalička – a teď jsem tady. Vychutnávám si každou minutu, jako kdybych hrál anglickou ligu poprvé. Snad tenhle sen bude trvat co nejdéle.“

V Anglii, nebo jinde? Všímají si vás i na nablýskaných adresách, mluví se třeba o Bayernu.

„Hezky se to poslouchá, stejně jako pochvaly od pana Mourinha a dalších trenérů. Pokud něco přijde, může se to řešit. Ale teď jsem ve West Hamu a jsem šťastný, soustředím se jen na něj.“

Ještě ke Slavii, která se v prvním jarním dvojzápase Evropské ligy potká s Leicesterem. Má šanci?

„Leicester je v posledních čtyřech letech top klub, ale Slavia ho může překonat jako tým. Budu jí věřit. Je poctivá, může soupeři hodně zatopit. Všichni tady vědí, že jsme s Vláďou ze Slavie, takže zápasy s Leicesterem budou hodně sledované. Když jsem nedávno mluvil s trenérem Trpišovským, říkal jsem mu, že jsme s West Hamem vyhráli v Leicesteru 3:0, tak se může podívat na video.“ (usmívá se)

Těší vás, že jste s Vladimírem Coufalem udělali Slavii takové jméno, že o ní fanoušci v nadsázce mluví jako o rezervním týmu West Hamu, z kterého se dají kupovat kvalitní hráči?

„Jednou se to dostalo do roviny, že každý, kdo za Slavii dobře zahrál v lize, hned podle médií přestupoval do West Hamu. Na druhou stranu, celá Anglie už ví, že se ze Slavie dá jít do Premier League a být tam platný. Třeba toho ještě využijí další kluci.“

Pojďme k roku 2021, co byste si přál?

„Aby se život začal vracet do normálu. Třeba díky očkování.“

Chystáte se na něj?

„Zatím o něm nemám bližší zprávy. Teď se v Anglii hodně očkují doktoři, politici a pak půjdou starší lidé, kteří to nejvíc potřebují. O nás ještě nebyla řeč, ale očkování je v téhle dobře určitě potřeba. Jsem jednoznačně pro.“

Už vyhlížíte žhavý půlrok s reprezentací? V březnu rozjedete kvalifikaci na mistrovství světa a v červnu vás čeká odložené EURO.

„Bude toho hodně, ale neutopíme se v tom. Nejdřív chceme dobře začít kvalifikaci a pak zvládnout EURO, pěkně krok za krokem. Potom zase přepneme na kvalifikaci, mistrovství světa nás láká.“