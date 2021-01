Lampard v ohrožení? Chelsea řeší jeho náhradu, posily jsou z formy

Ještě před měsícem táhla Chelsea neporaženou šňůru a první místo měla na dostřel. Ale teď? Prohra se Citizens, jejichž soupiskou zmítají zranění i koronavirus, byla už čtvrtým zápasem bez bodového zisku za posledních sedm klání.

Proti trenéru Lampardovi hovoří několik věcí. Podle zdrojů serveru The Athletic mimo jiné zhoršující se vztahy v kabině, anglická legenda má být na nože s hráči, kteří nepatří do jeho nejčastěji volené základní jedenáctky. Ta hlavní potíž je ale na hřišti. Bývalý vynikající záložník nedokázal svoje družstvo poskládat tak, aby využilo maximálního potenciálu dvou hvězd, které Chelsea v létě získala z bundesligy - Kaie Havertze z Leverkusenu a Tima Wernera z Lipska.

Oba zatím předvedli jen záblesky toho, čeho jsou skutečně schopní. Wernerova forma po dobrém začátku poklesla, teď táhne sňůru dvanácti soutěžních zápasů bez gólu. Ve své mladé kariéře takové střelecké sucho ještě nezažil. Evidentně mu nesedí role na kraji útočné trojice, kam jej Lampard staví.

Výkon s Manchesterem City byl smutnou kulminací všech problémů. Guardiolův tým nasázel tři góly do pauzy a pak si mohl zápas v klidu pohlídat, za Chelsea jen v samém závěru korigoval skóre Callum Hudson-Odoi. Není divu, že experti ve studiu Sky Sports nenechali na Chelsea nit suchou.

„Lampard bude určitě naštvaný na několik hráčů, které si přivedl. Nikdo neprošel zkouškou,“ řekl obvykle kritický Graeme Souness. „Jistě, je těžké hodnotit hráče tak brzy po příchodu do Anglie. Thierry Henry tu taky neměl dobrou první sezonu, a co se z něj pak vyklubalo,“ zvolnil, pak ale ukázal jeden konkrétní případ. „Za třetí gól může Ziyech. Vůbec se nevrací, tváří se, jako by mu to bylo jedno. Nedělá naprosto základní věci,“ zkritizoval posilu z Ajaxu Amsterdam. „V pořádných týmech se takové věci nedějí. V klubech, které vyhrávají trofeje, by se na něj ostantí hráči hned sesypali. Už na tréninku by vám řekli, co máte a nemáte dělat. Tady se hráči vůbec nevrací, nejdou do soubojů, i N'Golo Kanté dělá chyby před gólem. Nechápu to.“

Lampard bude potřebovat čas, aby tým skutečně přetvořil k obrazu svému. Jenže ho nemusí dostat. „Rozdíl mezi Chelsea a ostatními kluby je, že Chelsea svým trenérům čas nedopřává. Je to v jejich DNA, jejich historii,“ okomentoval Roy Keane. Legenda Manchesteru United má pravdu, Frank Lampard je koneckonců už třináctým koučem Abramovičovy éry (trenérských změn bylo ještě víc, José Mourinho a Guus Hiddink se na lavičce objevili dvakrát).

Podle zdrojů serveru The Athletic se Chelsea už poohlíží po potenciálních náhradách, konkrétní jména ale zatím nevyplavala. Sám Lampard by minimálně chtěl naplnit současnou smlouvu, která mu vyprší v létě 2022. Podle aktuálních zpráv ale bude mít poměrně štěstí, pokud výkony „blues“ zvedne natolik, aby mohl dojet aktuální sezonu.