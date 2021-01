Souček útočí svými góly na Baroše. Abnormální čísla má i v jiné statistice

Ještě mu chybí necelý měsíc, aby dovršil svůj celý první kalendářní rok v Premier League, ale už teď je jasné, že se svým nástupem do nejlepší soutěže světa Tomáš Souček vyrovnává české raketě Milanu Barošovi. Ten ve svých dvaceti letech vletěl v dresu Liverpoolu do Premier League pozoruhodně, v „debutovém“ roce září 2002–září 2003 nasázel ve 32 zápasech devět branek. Milan Baroš

Období: 14. září 2002–14. září 2003

Věk na začátku období: 20 let

Klub: Liverpool

Bilance

32 zápasů/9 gólů Tomáš Souček

Období: 1. února 2020–1. ledna 2021

Věk na začátku období: 24 let

Klub: West Ham

Bilance

30 zápasů/8 gólů Patrik Berger

Období: 7. září 1996–7. září 1997

Věk na začátku období: 22 let

Klub: Liverpool

Bilance

25 zápasů/6 gólů Roman Bednář

Období: 16. srpna 2008–16. srpna 2009

Věk na začátku období: 25 let

Klub: West Bromwich

Bilance

26 zápasů/6 gólů Karel Poborský

Období: 21. srpna 1996–21. srpna 1997

Věk na začátku období: 24 let

Klub: Manchester United

Bilance

22 zápasů/3 góly Matěj Vydra

Období: 17. srpna 2013–17. srpna 2014

Věk na začátku období: 23 let

Klub: West Bromwich

Bilance

23 zápasů/3 góly Tomáš Rosický

Období: 26. srpna 2006–26. srpna 2007

Věk na začátku období: 25 let

Klub: Arsenal

Bilance: 28 zápasů/3 góly Jiří Jarošík

Období: 15. ledna 2005– 5. ledna 2006

Věk na začátku období: 27 let

Klub: Chelsea/Brimingham

Bilance

29 zápasů/3 góly Vladimír Šmicer

Období: 7. srpna 1999–7. srpna 2000

Věk na začátku období: 25 let

Klub: Liverpool

Bilance: 21 zápasů/1 gól