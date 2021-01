Klopp chtěl penalty, pak použil mylná čísla. Jeho sok po výhře plakal

Často se říká, že právě období na přelomu roku v Anglii rozhoduje. Že jen ten, kdo zvládne nabitý program kolem Vánoc, může pomýšlet na nejvyšší příčky. Liverpool musí věřit, že zbytek ledna mu vyjde mnohem líp. Z posledních tří duelů totiž uhrál jen dva body, po remízách s West Bromem a Newcastlem přišel špatný výkon v Southamptonu. Salah a spol. sice dál zůstávají první, Manchester United však zaostává jen o skóre. Navíc má jeden zápas k dobru.

V pondělí večer Liverpool srazila hned druhá minuta, kdy brankáře Alissona přehodil Danny Ings, útočník, jenž na Anfieldu v minulosti strávil tři sezony. Hosté pak měli výraznou převahu v držení míče, na bránu ovšem vystřelili jen jednou. A přesně tři měsíce po říjnovém výprasku na půdě Aston Villy (2:7) zapsali druhou porážku v sezoně.

Kouč Klopp se po utkání zlobil na rozhodčí, pro svůj tým chtěl dvě penalty. Jednu za ruku Jacka Stephense po střele Georginia Wijnalduma, druhou za zákrok Kylea Walkera-Peterse na Sadia Maného. „Ze střídačky jsme na situaci měli opravdu dobrý výhled. Ta ruka vypadala jako jasná penalta. Otočil jsem se na čtvrtého rozhodčího, ale ten jen řekl: Už jsme to kontrolovali, penalta ne,“ poznamenal třiapadesátiletý Klopp.

A Mané? „Loni jsme měli penaltu proti Leicesteru a lidé pak říkali, že Sadio padá příliš ochotně. Ale kdyby spadl snadno i teď, mohli jsme kopat penaltu. Nejsem si jistý, že je v pořádku, co Andre Marriner (hlavní rozhodčí) udělal,“ podotkl německý trenér.

V pozápasových emocích vytáhl i srovnání s jedním z největších rivalů. „Slyšel jsem, že Manchester United kopal za dva roky víc penalt než já za pět a půl roku v Premier League. Netuším, jestli je to moje chyba, nebo jak se to může stát. Ale neomlouvám náš výkon. Nemůžeme to změnit, musíme respektovat rozhodnutí. Náš výkon však změnit můžeme, na to se teď zaměříme,“ uvedl Klopp.

Britský server Daily Mail ovšem spočítal, že jeho čísla úplně nesedí. Liverpool od října 2015 kopal ve 199 ligových zápasech 30 penalt, United jich od prosince 2018 pod vedením Ole Gunnara Solskjaera zahrávali 27.

Zatímco Klopp vstřebával prohru, jeho protějšek Ralph Hasenhüttl slavil triumf. A to hodně emotivně. Hned na konci zápasu padl u postranní čáry na kolena a rozplakal se. Rakouský kouč je Kloppův vrstevník, jejich data narození dělí jen necelé dva měsíce. Hasenhüttlův způsob trenérské práce navíc bývá ke slavnějšímu kolegovi často přirovnáván.

„Je to pro mě speciální vítězství. Perfektní večer,“ usmál se dojatý šéf střídačky Southamptonu. „Je to poprvé, co jsem proti Jürgenovi dosáhl na body. On je fantastický manažer. My měli před zápasem problémy se zraněními, nemůžu být víc hrdý na práci, kterou kluci odvedli. Vždycky se bavíme o limitech, které jako klub máme, ale musíme s nimi pracovat. Teď je to hodně příjemné. Podobně velké výhry vám dávají víru ve všechno, co děláte,“ řekl Hasenhüttl, jehož tým poskočil na šesté místo tabulky.