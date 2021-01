Salát á la Souček! West Ham si hýčká českou hvězdu: Dejte mu ho, kolik chce

Na trávníku dělá Tomáš Souček všem ve West Hamu radost. Naposledy se blýskl brankou v novoročním utkání na hřišti Evertonu, kde „kladiváři“ zvítězili 1:0. Pozornost na sebe strhl nejen tříbodovou trefou, ale i humorným pozápasovým prohlášením. Poprvé totiž hrál 1. ledna a na to konto zažertoval, že dříve byl zvyklý na volno a dávky bramborového salátu. No a co by pro svou hvězdu „hammers“ neudělali. Součkovi se dostalo v klubové jídelně překvapení právě v podobě vánoční speciality.

„Poprvé v kariéře hraju na Nový rok: normálně jsem měl tři týdny volna a v Česku si dával bramborový salát. Kdepak, to je legrace… Líbí se mi hrát fotbal mezi svátky, ale teď jsem rád, že máme tři dny volna a můžeme jet za rodinami,“ prohlásil Tomáš Souček po výhře West Hamu na hřišti Evertonu, o které rozhodl jediným gólem utkání.

Jeho hláška o bramborovém salátu se stala okamžitě hitem internetu. Vzbudila mnoho úsměvných reakcí fanoušků, ale chladným nenechala ani londýnský celek. „Kladiváři“ pro českého záložníka přichystali překvapení.

V klubové jídelně na Součka čekal „dárek“. Nápis na něm prozrazoval vše podstatné. „Salad a la Soucek“ (Salát podle Součka) stálo na krabičce. A uvnitř? Lehká verze bramborového salátu, na kterém si český středopolař mohl s chutí pošmáknout. „Jaké to překvapení dnes v jídelně,“ napsal Souček k snímku, na němž s úsměvem drží talíř se salátem.

GIVE HIM ALL THE POTATO SALAD HE WANTS https://t.co/MSxgkbkUKH — West Ham United (@WestHam) January 6, 2021

„Dejte mu bramborového salátu, kolik jen chce,“ zveřejnil West Ham na Twitteru příspěvek s fotografiemi Součka se salátem. Už jen to značí, jak moc si „kladiváři“ cenní toho, co v jejich dresu rodák z Havlíčkova Brodu předvádí.

Pětadvacetiletý Čech se za londýnský celek poprvé představil 1. února 2020, kdy odehrál 84 minut v duelu s Brightonem (3:3). Celkově od té doby nastřádal 30 startů (2571 minut), ve kterých vstřelil 8 branek. A pokud u něj bude platit staré otřepané jak na Nový rok, tak po celý rok, mají se příznivci West Hamu, ale zřejmě i české reprezentace skutečně na co těšit.

Dárek West Hamu pro Součka vzbudil pozornost i mnoha českých fanoušků. Ti okamžitě poukázali na to, že nejde o klasický český bramborový salát, chyběla v něm třeba pořádná dávka majonézy. Mezi nimi byl i šéf Slavie, z níž záložník do Anglie přestoupil. „Suku, je to od WHU jako dárek velmi milé. Ale jestli chtějí, pošleme jim za Tebou a Cufem (Vladimírem Coufalem) ještě i našeho kuchaře, ať vidí opravdový český bramborový salát," humorně reagoval Jaroslav Tvrdík na Twitteru.