Šéfka pro Součka s Coufalem: Vedení West Hamu rozšíří ex-pornohvězda

55letá Vorley má ty nejlepší možné vztahy se spolumajitelem klubu Davidem Sullivanem, je totiž jeho dlouholetou partnerkou. Na London Stadium byla několikrát vyfotografována po jeho boku. Teď se bude spolupodílet na chodu klubu coby členka správní rady.

Jejím hlavním zdrojem příjmů přitom v devadesátých letech a na začátku nového tisíciletí bylo porno. Jak píše Daily Mail, který informaci o jejím jmenování do rady přinesl jako první, mezi její nejslavnější díla patří „Lesbické sestřičky“ nebo „Sexem zblázněné sekretářky.“ I její partner Sullivan dříve investoval právě do byznysu dospělých filmů.

„Když mě opustil manžel, sebrali mi dům a zůstala mi jen krabice s oblečením. Řekla jsem, že už nikdy nebudu závislá na muži, a to mi zůstalo. Pomohla jsem tím své rodině, ale brala jsem to hlavně jako byznys,“ řekla Vorley, vlastním jménem Emma Benton-Hughes, v rozhovoru pro The Times, kde vysvětlovala, proč se do natáčení porna pustila.

Byznysmenka z trochu hrubší branže, než je fotbal, teď bude šéfovat i českým reprezentantům Vladimíru Coufalovi a Tomáši Součkovi.