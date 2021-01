Válec United? Pogba krotí před šlágrem emoce. Neville: Bojují o titul

Územní převaha, tlak na soupeře a nakonec dosažení cíle. Manchester United v úterý dokázal zvítězit na hřišti Burnley 1:0 a posunul se do čela Premier League. Tři body před Liverpool. Jedinou branku zápasu vstřelil Paul Pogba. V 71. minutě poslal centr na hranici velkého vápna Marcus Rashford a francouzský středopolař se parádně položil do voleje, kterým rozhodl.

„Věděli jsme, že když vyhrajeme, půjdeme na první místo. Musíme ale zachovat klid. Teď je tu ten velký moment. Uvidíme, co se stane,“ poukázal Pogba bezprostředně po utkání na to, že v neděli čeká United souboj s Liverpoolem, navíc na Anfieldu. „Pro všechny to bude krásný zápas. Čeká nás velká hra, pojďme se na ni řádně připravit,“ nabádal.

Družina Oleho Gunnara Solskjaera bude mít velkou motivaci na stadionu soupeře uspět. Tou největší je samozřejmě udržení prvního místa před odvěkým rivalem. Navíc je tu ale i motivace v podobě prodloužení série bez prohry v Premier League na hřištích soupeřů. Tu táhnou United už 15 zápasů (12 z nich vyhráli). Naposledy padli… Ano, správně, na Liverpoolu 19. ledna 2020 (0:2).

A vzhledem k aktuální formě to bude parta z Manchesteru, kdo půjde do šlágru jako favorit. Liverpool totiž v posledních třech kolech ani jednou nezvítězil, uhrál pouze dvě remízy, navíc s týmy z dolní části tabulky West Bromwichem (1:1) a Newcastlem (0:0), naposledy pak padl v Southamptonu (0:1).

To United válí. Od prohry 1. listopadu doma s Arsenalem (0:1) v Premier League řádí a posunuli se z 15. místa na vedoucí příčku. Pomohlo jim k tomu devět vítězství v jedenácti utkáních, zbylá dvě skončila remízou.

„V zápasech se cítíme sebejistě. Na stadionech soupeřů si vedeme velmi dobře. Musíme si věřit a dokážeme to. Udělali jsme v poslední době mnoho dobré práce. Nedělní souboj s šampiony pro nás bude fantastickou prověrkou. Obzvlášť, když před šesti týdny jsme ještě nebyli nikde poblíž nich,“ uvedl Solskjaer.

Ve spojitosti s titulem jsou u United zatím stále zdrženliví, klubová legenda Gary Neville má ale jasno: „rudí ďáblové“ hrají o trofej. „Jít před nedělním vzájemným zápasem s Liverpoolem do čela soutěže, je velká věc. Před pár týdny by asi nikdo nečekal, že United budou poblíž Reds. Něco se buduje, roste týmový duch a soudržnost. Je to podivná sezona, takže proč by fanoušci United neměli věřit v titul, proč by neměl věřit tenhle tým? Mají fantastické hráče. Pro Liverpool to budou nepříjemné dny, tohle určitě nečekali,“ podotkl Neville pro Sky Sports.