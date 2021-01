Součkovo kouzlo: tajemství přihrávek, mistr odebrání i útočná hrozba

V čem tkví kouzlo Tomáše Součka ve West Hamu? • FOTO: Koláž iSport.cz Kouč David Moyes v něm našel svého nového Marouane Fellainiho. Toto tvrzení bylo již mnohokrát omíláno ve spojení s českým záložníkem West Hamu Tomášem Součkem. V jistém slova smyslu tomu tak skutečně je. Přínos rodáka z Havlíčkova Brodu je pro „Hammers“ dle breakingthelines.com (stránka zabývající se datovou analýzou hráčů) ještě větší, než jaký měl belgický záložník pro tehdejší Moyesův Everton. A to zejména díky Součkově poctivé práci a bojovnosti ve středu zálohy po boku Declana Rice. Co odhalila analýza českého reprezentanta?

Přihrávky Jeho úkolem není vytvářet šance pro spoluhráče. Není to typ fotbalisty, který by směřoval do vápna soupeře jednu geniální přihrávku za druhou. Jeho role je jiná. Při zakládání útočných akcí hledá Souček spíše svého parťáka ve středu Declana Rice, nebo spoluhráče na stranách (Coufala, Bowena, Okbonnu…), kteří pak následně distribuují finální pasy do protivníkova pokutového území. Právě jednoduchost a jistota těchto Součkových přihrávek je pro hru West Hamu zásadní. Pasů má na kontě 633, což je třetí nejvyšší číslo v klubu po Riceovi a Cresswelovi. Mapa přihrávek Tomáše Součka • Foto Twenty3 / Wyscout /breakingthelines.com Nejčastějšími adresáty přihrávek Tomáše Součka jsou jeho spoluhráč ve středu hřiště, případně duo na pravé straně • Foto Twenty3 / Wyscout /breakingthelines.com

Útočná hrozba Byť je defenzivním záložníkem, je Souček v této sezoně pravděpodobně nejdůležitějším hráčem „Hammers“, co se útočné třetiny hřiště týče. Nejen, že je po odchodu Hallera do Ajaxu (7) s pěti trefami nejlepším střelcem mužstva, ale po Bowenovi (34) má na kontě i nejvíce střel na branku soupeře (31). Navíc je v týmu třetí s nejvíce doteky míče v soupeřově vápně, což je z jeho pozice dost překvapivá skutečnost. To jen svědčí o jeho výborné schopnosti dostat se do ideální pozice. Jak zakončuje Tomáš Souček • Foto Twenty3 / Wyscout /breakingthelines.com

Důležité góly Český reprezentant vstřelil v aktuální sezoně za West Ham pět branek. A nešlo o ledajaké góly. Kromě zásahu proti Manchesteru United (1:3) měly pro „kladiváře“ cenu zlata. Proti Leedsu zařídil důležité vyrovnání, které Londýňany vrátilo do hry, aby v závěru dotáhli duel do vítězného konce po trefě Ogbonny. Ještě důležitější byly ale zbylé tři trefy. Proti Fulhamu a Evertonu rozhodl Souček o výhře 1:0. S Brightonem pak v závěru vystřelil londýnskému celku bod, když srovnával na 2:2. V tomto směru nebýt 25leté posily ze Slavie, měl by West Ham o 7 bodů méně (19), což by ho stavělo do stejné pozice, v níž se nacházel v předešlé sezoně. V tomto ohledu je tedy Součkův přínos naprosto zásadní. Český záložník Tomáš Souček zařídil vyrovnání West Hamu proti Brightonu na 2:2 přesnou hlavičkou • Foto Reuters iSport podcast: Souček je klíč West Hamu. Zlepšil pohyb, jak se vyvíjí pro velkokluby?