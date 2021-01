Čím Solskjaer vytáhl United? Vnitřní zodpovědnost, posun Pogby i kabina

Trvalo to osm let, pět trenérů a zběsilé obměny kádru. United se přesto nakonec vyhoupli v půlce ledna na čelo Premier League, a to vůbec poprvé od sezony 2012/13. V manchesterském klubu paprsky světla poprvé začaly prostupovat temné mraky, i když jde zatím spíš o naději, než přímou cestu za titulem. Ten je ještě daleko. Čím norský kouč Ole Gunnar Solskjaer tým pozvedl a proč se „rudým ďáblům“ začalo dařit zrovna teď?

Už je to součást lidové slovesnosti. VARchester, jíst, spát, prohrát – opakovat, lampa, která umí stát jen uprostřed stolu (tabulky)... Fanoušci United dlouhá léta museli snášet pozpěvky rivalů, byli terčem útoků celé fotbalové Anglie a nutno dodat, že často oprávněně. Po odchodu legendárního Sira Alexe Fergusona (v klubu mezi lety 1986-2013) se na lavičce protočila v krátkém časovém sledu hned pětice trenérů. Žádný úspěch nepřinesl až...

David Moyes? Jeden nelichotivý rekord za druhým. Ryan Giggs? Dojezd nejhorší sezony v historii Premier League. Louis van Gaal? Rychlá neúspěšná proměna a vyhazov po vítězství v FA Cupu. José Mourinho? Uvolnil místo, vaz mu srazila prohra s Liverpoolem. Tím se konečně dostáváme do současnosti, kdy se po letitých turbulencích kádr stabilizoval a stabilizoval se také realizačný štáb. Od 19. prosince 2018 klub vede Ole Gunnar Solskjaer.

Každopádně happyendem vůbec příběh norského kouče na Old Trafford skončit nemusel, ještě měsíc zpátky byl podle bookmakerů ze všech anglických trenérů největším favoritem na vyhazov. K tomu ale nedošlo. I přesto, že United vypadli po prohře s Lipskem z Ligy mistrů a před sebou měli smrtící program deseti klíčových zápasů. Solskjaer našel cestu, s týmem předvedl šokující obrat. Naposledy deset zápasů, sedm výher, dvě remízy a jediná porážka – s Manchesterem City v Carabao Cupu (anglický ligový pohár, 0:2).

Vzepření proti předpokládanému osudu mělo jasný důsledek, Manchester se vyšplhal na čelo ligové tabulky v lednu poprvé po dlouhých sedmi letech. A poprvé od odchodu kouče Sira Alexa Fergusona. „Rudí ďáblové“ naposledy vedli ligu po Novém roce v sezoně 2012/13, kdy následně Premier League také vyhráli, čímž symbolicky zakončili 27 let trvající éru. Během ní klub získal 13 domácích titulů, dvakrát ovládl Ligu mistrů a dohromady nasbíral 38 pohárů...

Bez paniky, hlavně klid!

Už před sezonou bylo jasné, že známý stratég nebude mít příliš času na odpočinek. Problémy přicházely hned zkraje, Harry Maguire byl zatčen na řeckém Mykonosu po incidentu s anglickými turisty a Mason Greenwood zase musel řešit vyloučení z národního týmu kvůli nedodržení koronavirového protokolu. Nechtěná rozptýlení si vybrala daň. United prohráli první tři ze čtyř ligových zápasů doma, navíc se museli vzpamatovávat z šestigólového ponížení od Spurs (1:6).

Pak se časy začaly zklidňovat a posun z listopadové 15. příčky se pomalu projevoval, sůl do otevřené rány ale nasypalo smolné vypadnutí z Ligy mistrů. Po ztrátě v Istanbulu Manchesterští padli v posledním klíčovém kole skupiny na půdě Lipska 2:3. Miliony fuč, trenér s neúplně vydařeným podzimem v zádech a docházející trpělivost. Klub se však odmítl zmítat panikou, což potvrzují i britské zdroje, které informují o určitém specifickém pocitu stability v celku. Ten měl přinést právě Solskjaer.

Jeden z mála, který se po nevydařeném působení v Lize mistrů kouče veřejně zastal, byl na serverech BBC bývalý obránce klubu Phil Neville. „Mám pocit, že pokaždé, když United prohrají, jde o hroznou katastrofu. Ne, není to katastrofa, to spíš zklamání. Ten příběh honu na čarodějnice je strašlivý," přiznával a vzápětí dodal jasné poselství. „V minulosti existovaly týmy United s lepšími manažery než Ole, které vypadly ve stejné fázi Ligy mistrů. Rozpoložení uvnitř klubu se výrazně liší od vnějšího světa, kde se odehrává totální snaha dostat Solskjaera z pozice trenéra."

„Totální snaha“ o odvolání norského manažera nakonec nedopadla, další důvod už Solskjaer veřejnosti nedal. Svou mladou partu stabilizoval, uznání si zaslouží i za to, jak rotoval hráči během nabitého programu, při němž tým přetvořil do role tichého zabijáka. Ne vždy pomalé našlapování vyjde, když ale ano, je smrtící.

Jak už bylo řečeno, smrtící bylo nakonec v sedmi případech z deseti. Od osudové porážky s Lipskem 8. prosince United přetlačili Sheffield, Wolves, Aston Villu, Watford, Burnley, rozstříleli Leeds 6:2 a ve čtvrtfinále Anglického ligového poháru přehráli Everton. Remizovali s Leicesterem a s Manchesterem City, s městským rivalem zapsali také svoji jedinou porážku a to v Carabao Cupu poměrem 0:2.

Pogba v TOP formě, našel své místo

Je jedním z největších důkazů proměny. Pogba nabral nový dech, v kritickou chvíli umí zasáhnout, vzít zodpovědnost na sebe. Kromě vytváření nebezpečných situací přidal dva góly West Hamu a Burnley. Proč ta změna oproti mdlým výkonům z předchozích měsíců? Pogbovi sedla mimo jiné levá strana rozestavení 4-2-3-1, 27letý středopolař dokáže být ovšem produktivní i z hlubšího pole.

Francouzské hvězdě běží poslední rok a půl kontraktu, agent Mino Raiola sice původně odmítal další spojení s United po vypršení smlouvy, teď se však vyjednávací pozice mohla razantně změnit. Nebo přinejmenším pootočit.

Vnitřní zodpovědnost

Norský kouč ovšem nedělá strategická rozhodnutí jen na hřišti, ale i mimo něj. Podle britských zdrojů panuje v kabině sounáležitost, která připomíná Fergusonovu éru. „Jsme velmi soustředění. Máme v týmu dobré charaktery, šatna je teď hlasitější," přiznává manažer v rozhovoru pro The Guardian. K dispozici má zkušené borce včetně dvojnásobného anglického šampiona Nemanji Matiče, Juana Maty, Edinsona Cavaniho a Bruna Fernandese. „Ten se opravdu chce cítit jako součást týmu, který bude do poslední chvíle bojovat o trofeje. Máme víc hráčů, kteří umí za situaci vzít."

Solskjaer pokračuje ve škole, kterou dostal v Manchesteru za dob aktivní hráčské kariéry mezi roky 1996-2007. „Není nic horšího, než když vám trenér neustále říká ,co máte dělat – tohle, tamto a to další. Dřív jsme se o sebe se spoluhráči uměli v kabině postarat, měli jsme ‚vnitřní zodpovědnost‘," vysvětluje 47letý kouč.

„Jde o výhodu, protože potom nezklamete jenom sebe, ale můžete v tom nechat plavat celou partu. Takže potřebujete lídry, aby chytli ty, kteří stojí na straně kabiny, a vrátili je zpátky do party," pokračuje Solskjaer. Vnitřní zodpovědnost je pro něj klíčová. „Když jste součástí klubu, neexistuje nic silnějšího než pocit, že jste součástí týmu, který drží pospolu."

Baillyho síla návratu

Čísla hovoří jasně. Když je stoper z Pobřeží slonoviny v sestavě, United neprohrávají. Z šesti zápasů při jeho posledních účastech tým pět vyhrál, jednou remizoval a inkasoval celkem pouze tři branky. Proti Aston Ville navíc blokem na poslední chvíli zamezil případné brance a výborný výkon předvedl také s Burnley.

Ačkoliv to tak na hřišti úplně nevypadá, v kabině patří 26letý obránce k nejsilnějším charakterům. Třeba nedávno pobavil spoluhráče tím, že navzdory mrazivým teplotám dorazil na trénink v žabkách a šortkách. To právě on a zkušený záložník Nemanja Matič jsou považováni za klíčové postavy sjednocení kabiny, i z toho důvodu, že mluví vícero jazyky.

Při příchodu dalšího rodáka z Pobřeží slonoviny Amada Dialla do klubu údajně Matič předstíral robotický překladač pro stydlivého Edinsona Cavaniho. A pohoda je v kabině pro fungování klubu vždy naprosto klíčová.

„Viděl jsem týmy, které nefungují společně – to je zabiják. Měl jsem štěstí v Molde (jako trenér), že jsme byli soudržní a teď mám pocit, že mohu klukům v týmu stále víc důvěřovat, když se o sebe postarají," říká Solskjaer.

Boj s podmínkami

Mnoho klubů Premier League zasáhly problémy s novým typem koronaviru, ale manchesterský celek zůstal prozatím relativně v klidové zóně. Je známo, že Pogba, Alex Telles a Facundo Pellistri sice měli pozitivní test, ale v těchto případech United pomáhá také četná soupiska, kterou umí dobře Solskjaer rotovat a držet tak hráče v ideálním rozpoložení.

Další těžká prověrka však pro jeho partu přijde už v neděli, kdy se představí Manchester v Liverpoolu. Všechno může být zase jinak. „Záleží na tom, na jakém místě tabulky jste v květnu. Akumulujete body, abyste si v jednu chvíli mohli říct: ‚No, tak se nám to povedlo. Teď to máme.‘ Pak si dáte relax, což je přesně to místo, kdy vás to srazí," dodává upřímně norský stratég.

Pauzu si tak United rozhodně nedávají, přece jen čekali na takovou šanci sedm let...