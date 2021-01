Součka a Coufala West Ham trefil. Ale posily do útoku byly často hrůza

Ne všechny útočné posily se West Hamu povedly. Po majiteli Davidem Goldem a Davidem Sullivanem už jich klub od roku 2010 angažoval 49 • FOTO: Koláž iSport.cz Ne vždy se věci daří tak, jak je původně zamýšleno. U nákupů Tomáše Součka či Vladimíra Coufala West Ham trefil jackpot, v jeho dresu válí. Mnohem horší je to ale u „kladivářů“ v případě posil do útoku. Za působení majitelů Davida Golda a Davida Sullivana londýnský celek přivedl už 49 ofenzivních fotbalistů, většina z nich však byla obřím zklamáním, dokonce hned 21 z těchto hráčů v klubu nevstřelilo ani jeden gól. Celkové resumé? 223 milionů utracených liber a pouze 289 vstřelených branek. To vše od ledna 2010. Gól útočné posily v tomto období vyšel „Hammers“ na 770 tisíc liber. Kdo patří mezi ně?

Demba Ba Na úvod trochu pozitivní atmosféry. Senegalský útočník totiž patří k vydařeným nákupům. Do West Hamu přišel z Hoffenheimu v lednu 2011 za 680 tisíc liber. Přestože odehrál v lize pouhých 12 utkání, vstřelil sedm branek a stal se nejlepším střelcem „kladivářů“ v sezoně. V červnu ale jeho štace v klubu skončila, zamířil do Newcastlu. Demba Ba • Foto Profimedia.cz

Benni McCarthy Jihoafrický fotbalista se stal vůbec prvním hráčem, který West Hamu podepsal v éře Golda a Sullivana. Investice 2,5 milionu liber, částka, za kterou přestoupil z Blackburnu, se ale klubu nevyplatila. V době podpisu byl považován za gólového zabijáka, nicméně opak byl pravdou. Od ledna 2010 vyběhl jen do 14 utkání a na jeho gólovém kontě zůstala svítit nula. Prosadil se pouze třikrát za tým do 23 let. V dubnu 2011 byl propuštěn. Benni McCarthy • Foto Profimedia.cz

Robbie Keane Když v lednu 2011 mířil legendární irský fotbalista do West Hamu na hostování (1,2 milionu liber) z Tottenhamu, měl být spasitelem, hráčem, který „Hammers“ zachrání v Premier League. Nebylo to ale v jeho silách. Trefil se sice hned při svém debutu, ale šlo jen o falešný závan naděje. Ve zbytku sezony se trefil už jen jednou. V květnu se vrátil do Spurs, odkud v srpnu přestoupil do LA Galaxy. Robbie Keane • Foto Profimedia.cz

John Carew Norského útočníka West Ham získal v srpnu 2011 zdarma. Měl mu vystřílet návrat do Premier League. „Kladiváři“ se do ní po roce ve druhé lize skutečně vrátili, nicméně nebylo to zásluhou Carewa. V Championship vyběhl do 19 zápasů, trefil se pouze dvakrát. Následně mu nebyla nabídnuta nová smlouva. V říjnu 2013 nakonec ukončil kariéru. John Carew • Foto Twitter/WestHam

Andy Carrol Na jeho působení ve West Hamu mají fanoušci různý pohled. Jedni ho považují za úspěšné, jiní ne. Do klubu přišel už v srpnu 2012 na hostování z Liverpoolu, natrvalo přestoupil až v červnu 2013 za 15 milionů liber. V Londýně nakonec působil až do srpna 2019. Blýskl se několika povedenými trefami, kterých nakonec nastřádal 34. Patří tak k nejproduktivnějším posilám za éry Golda a Sullivana. Po vypršení kontraktu v srpnu 2019 vedly jeho cesty do Newcastlu. Andy Carrol • Foto Profimedia.cz

Simone Zaza Strašlivé, naprosto hrozné. Tak vzpomínají na hostování Simoneho Zazy ve West Hamu. Klub stálo jeho zapůjčení z Juventusu 5 milionů liber a vůbec se nevyplatilo. Na jeho štaci na Ostrovech je snad lepší zapomenout. Byť jeho kariéra v Itálii není špatná, dokonce odehrál 18 utkání za reprezentaci, včetně tří startů na EURO 2016. Právě tam se zapsal do paměti mnohých šílenou penaltou v rozstřelu proti Německu, kdy po malých krůčcích přicupital k puntíku a napálil míč vysoko nad branku. Za „Hammers“ odehrál 11 zápasů, ale ani jednou neskóroval a je považován za možná vůbec nejhorší obchod mezi útočníky, jaký kdy West Ham udělal. #Zaza misses to the tune of Benny Hill. What was he thinking lol #EURO2016 #ITA #GERITA #Germany #ZazaDance pic.twitter.com/Mir4MCnLxd — Alan Ward (@head_melted) July 3, 2016 Simone Zaza • Foto Profimedia.cz

Andre Ayew Fanoušci od něj měli velká očekávání. Ještě aby ne, West Ham za něj v srpnu 2016 zaplatil Swansea 20,5 milionu liber, do té doby nikdy víc za žádného hráče nedal. V 50 zápasech za „kladiváře“ rozvlnil síť dvanáctkrát. Jeho vrcholem byl zápas ve čtvrtém kole EFL Cupu proti Tottenhamu (2:3), kdy se trefil dvakrát. V lednu 2018 ho nazpět koupilo Swansea, tentokrát za necelých 20 milionů liber a West Ham tak lehce tratil. Andre Ayew • Foto Profimedia.cz

Albian Ajeti Další z posil, na jejíž angažování je lepší zapomenout. 8 milionů liber vyletělo do vzduchu. Švýcarský fotbalista ve své jediné sezoně za West Ham nastoupil k 12 utkáním, ale ani jednou neskóroval. Z noční můry ho v srpnu 2020 vysvobodil přestup do Celtiku, kde v 22 zápasech zapsal pět vstřelených branek. Albian Ajeti • Foto Profimedia.cz

Sebastien Haller Byl kolem něho velký rozruch. Do West Hamu přišel za rekordních 42 milionů liber v červenci 2019. V lednu 2021 ho ale „kladiváři“ se ztrátou 15 milionů prodali do Ajaxu. Do Londýna dorazil coby šestý nejdražší útočník Premier League, přesto byl velkým zklamáním. Skóroval čtrnáctkrát. Sebastien Haller • Foto Profimedia.cz

Jarrod Bowen a Michail Antonio Duo ofenzivních fotbalistů, kteří v klubu stále působí, a je nadějí na konečně dobrý nákup směrem do ofenzivy. Bowen stál West Ham 18 milionů liber. Od ledna 2020 odehrál 32 utkání, ve kterých zapsal sice jen pět gólů, ale v 24 letech se předpokládá, že jeho výkonnost ještě poroste. Navíc má na kontě sedm asistencí. Antonio nepřicházel v září 2015 za 7 milionů liber s tím, že by měl být střeleckým zabijákem. Nicméně před brankou se ukázal být prospěšnější, než někteří hráči s velkou reputací a cenou. Vždy byl nebezpečný díky své rychlosti, v posledních sezonách ale vylepšil i zakončení. Celkem má za „kladiváře“ odehráno už 165 utkání a na kontě 42 gólů (4 v této sezoně). Jarrod Bowen a Michail Antonio • Foto Profimedia.cz