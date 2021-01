Jak se rodil Lampardův konec: napětí s šéfkou rostlo, Čech radil i hlídal

Jmenování Lamparda hlavním trenérem poté, co vedl pouze druholigové Derby County, bylo pro Chelsea spořivým tahem. Bývalý záložník podle zdrojů britských médií odmítl lukrativnější nabídku z jiného klubu, aby mohl trénovat tým, se kterým je navždy spojený. Dostal ale plat ve výši „pouhých“ čtyř milionů liber ročně, přinejlepším polovinu toho, co berou koučové klubů velikosti Chelsea.

Podle jednoho z anonymních zdrojů The Athletic klubová ředitelka Marina Granovská neměla s Lampardem po celou dobu jeho trenérského působení na Stamford Bridge nejlepší vztahy. Napětí nenahrávalo ani to, že měla přes léto aktivně sondovat, který hvězdný trenér by mohl být volný, aby Lamparda nahradil.

Atmosféra ještě zhoustla, když přišlo na přetřes jméno Kepa Arrizabalaga. Chelsea za brankáře Bilbaa zaplatila rekordních 71,6 milionu liber, španělský gólman ale spíš než skvělými zákroky zaujal chybami a mizernou úspěšností. Lampard ho tak osdunul na lavičku a upřednostňoval veterána Willyho Caballera, který nastoupil v závěru ligové sezony i v klíčových zápasech FA Cupu.

Granovská ale chtěla, aby Kepa dostal šanci. „Hádali se kvůli němu. Lampard požádal, aby Chelsea koupila nového brankáře, a bylo mu řečeno, ať zkusí podpořit Kepu a zlepší mu sebedůvěru. Frank ale trval na svém,“ cituje The Athletic svůj zdroj. Trenér se nakonec dočkal a vedení mu z Rennes přivedlo Edouarda Mendyho. Sám odsunutý Kepa měl být velmi nespokojený s tím, jak mu Lampard předává (či spíše nepředává) taktické instrukce a nepodporuje ho. Situace se prý zlepšila až po pomoci Granovské a technického poradce sportovního úseku Petra Čecha. Brankářská legenda komunikovala s agenty hráčů ohledně snahy zlepšit situaci v klubu.

Čech se pohybuje blízko kádru A týmu, včetně účasti na trénincích. A ne jen proto, aby se rozchytal pro případ, že bude zase muset naskočit za rezervu. Podle The Athletic byla jeho role dvojitá - byl podporou pro dlouholetého kamaráda a spoluhráče, ale zároveň připomínkou, že vedení zblízka sleduje Lampardovy kroky.

Poslední kapkou měla být mizerná komunikace s kabinou. Problém s ní neměl jenom Kepa, ale víceméně všichni hráči, kteří zrovna nepatřili mezi Lampardovu vyvolenou jedenáctku. „Někteří od něj neslyšeli ani slovo celé měsíce. To je pro hráče velmi frustrující. Když se vám nedaří, musíte vědět, co máte zlepšit, co si o vás kouč myslí. Je to šílené,“ uzavírá zdroj The Athletic.

Chelsea odmítla situaci kolem Lampardova vyhazovu blíže komentovat minimálně do doby, než představí jeho náhradu. Tou by měl být podle britského tisku Thomas Tuchel, německý trenér, který nedávno skončil na lavičce PSG.