Potvrzeno! Lampard už není trenérem Chelsea. Nahradit ho má Tuchel

Výsledkové trápení, propad tabulkou až na deváté místo. Krize Chelsea zapříčinila konec Franka Lamparda. Klubová ikona byla odvolána z pozice hlavního trenéra, klub to potvrdil na svých webových stránkách . Jeho nástupcem by se měl podle zahraničních médií stát bývalý trenér PSG Thomas Tuchel.

V neděli vybojovali fotbalisté Chelsea postup do osmifinále FA Cupu. Porazili Luton 3:1. „Přinese to do klubu příjemnou a pozitivní atmosféru,“ pronesl po utkání kouč „Blues“ Frank Lampard. Zřejmě ještě netušil, že ani toto vítězství nezabrání jeho odvolání.

Až hrozivý propad formy londýnského celku způsobil, že „Blues“ prohráli hned pět z posledních osmi ligových soubojů. Kvůli tomu se propadli až na deváté místo a nabrali jedenáctibodovou ztrátu na vedoucí Manchester United. Londýnský klub v pondělí krátce po poledni (SEČ) oznámil, že se s Lampardem rozešel.

„Bylo to velmi obtížné rozhodnutí. V neposlední řadě pro to, že spolu máme vynikající osobní vztah. Velmi si ho vážím,“ uvedl majitel Chelsea Roman Abramovič.

„Za současných okolností věříme, že je výměna manažera tím nejlepším řešením. Jménem všech členů bych chtěl Frankovi za jeho služby poděkovat a popřát mu do budoucna mnoho úspěchů. Je důležitou ikonou našeho klubu a jeho status zde zůstává nezměněn. Na Stamford Bridge bude vždy vřele vítán,“ dodal Abramovič.

Jako možný Lampardův nástupce se jeví Thomas Tuchel. Server Sky Sports Germany to uvedl jako „téměř hotovou věc“. Sedmačtyřicetiletý Němec byl na konci prosince odvolán z postu hlavního kouče PSG. „Klub nebude vydávat další komentáře, dokud nebude jmenován nový hlavní trenér,“ stojí v prohlášen na klubovém webu Chelsea.