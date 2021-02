Talent Jaroš bude chytat v Irsku: Chci hrát co nejvíc a bojovat o Liverpool

Český brankářský talent Vítězslav Jaroš odchází sbírat cenné minuty v dospělém fotbale.19letý odchovanec Slavie patřící Liverpoolu stráví rok 2021 v irském Dublinu v dresu St Patrick's Athletic. „Na první hostování to je pro mě dobrá úroveň. V Premier League většinou chodí mladí kluci hostovat do třetí anglické ligy, takže se to dá srovnávat," okomentoval pro agenturu Sport Invest.

Tradiční irský tým, který v minulé sezoně skončil pátý, přišel o jedničku Brendana Clarkea. A zkušeného gólmana má nahradit právě český host z Liverpoolu. „Řekli mi, že přicházím jako jednička, ale samozřejmě budu muset podávat výkony, abych se na té pozici udržel. Nemám nic zaručeného,“ řekl Jaroš prostřednictvím zastupující agentury Sport Invest. Kromě příslibu herního vytížení ho těší i to, že se irská liga hraje systémem jaro-podzim. Nepřichází tak doprostředka rozjeté sezony.

„Dle hodnocení tady na Ostrovech má horní polovina tabulky kvalitu odpovídající třetí anglické lize,“ řekl o irské soutěži. „Na první hostování to je pro mě dobrá úroveň. V Premier League většinou chodí mladí kluci hostovat do třetí anglické ligy, takže se to dá srovnávat.“

Devatenáctiletý Jaroš se v Liverpoolu pohyboval na hraně A týmu a mládeže. „Jelikož jsem trénoval s prvním týmem a chodil jsem na jeho lavičku, odehrál jsem za mládežnická mužstva jen asi pět zápasů. A to není tolik, kolik bych teď potřeboval,“ popsal motivaci k dočasnému přesunu. „Teď chci co nejvíce chytat, abych získal zkušenosti a v budoucnu mohl bojovat o svou šanci v Liverpoolu.“

K St. Patrick's Athletic by se měl připojit 7. února po povinné izolaci. Prevence proti nemoci COVID-19 hrála důležitou roli v Jarošově pendlování mezi prvním mužstvem Liverpoolu a rezervou. „Když jsem šel jako hráč třiadvacítky na zápas áčka, tak jsem musel mít svoji šatnu. Musel jsem jít na test a čekat na výsledek, než jsem se mohl připojit k týmu. Co se týká běžného života, tak stejně jako jinde po světě nemůžeme dělat vše, na co jsme byli zvyklí,“ popsal koronavirovou dobu v Liverpoolu.