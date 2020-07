Premier League | Čechovi nástupci. Jaroš s Kovářem dorůstají v Anglii, čeká je krok vpřed | iSport.cz

Matěj Kovář chytá v Manchesteru United za tým do 23 let • Profimedia.cz

Léta se národní tým v bráně opíral o Petra Čecha. Tomáš Vaclík, Jiří Pavlenka, Ondřej Kolář a Tomáš Koubek zajišťují, že nyní je mezi gólmany pestrý a kvalitní výběr. A zdá se, že i do budoucna by mohl být tenhle post dobře obsazen. V anglických velkoklubech dorůstají talentovaní gólmani, kteří před sebou mají důležitou sezonu. Matěje Kováře z Manchesteru United čeká hostování v nižší anglické lize, Vítězslav Jaroš se bude dál otrkávat v Liverpoolu. V zamčené části článku mimo jiné najdete názor Petra Čecha, rozhovory s oběma brankářskými nadějemi i jejich statistiky.

Souboj českých brankářů v Premier League, na jedné straně Matěj Kovář, na druhé Vítězslav Jaroš. Zatím trochu divoká představa a ještě asi pár let musí uběhnout, aby se mohla přetavit v realitu, ale zaděláno na ni je.

„Věřím, že oba jednou Premier League budou chytat,“ říká Luděk Mikloško na adresu dvou mladíků, kteří se coby teenageři vydali do anglických kolosů. Mikloško, jenž chytal za West Ham a Queens Park Rangers, na jejich rozvoj v rámci agentury Sport Invest dohlíží.

Dvacetiletý Kovář z Manchesteru United je trochu dál. V klubu sídlícím na Old Trafford je dva a půl roku, loni v říjnu tam podepsal smlouvu na čtyři roky a poslední sezonu, kterou zkrátila koronavirová pandemie, absolvoval za tým do třiadvaceti let.

Vítězslav Jaroš, který příští týden oslaví devatenácté narozeniny, působí v Liverpoolu tři roky, drtivou většinu téhle sezony vynechal kvůli zraněnému loktu a nedávno s klubem z Anfield Road podepsal víceletou smlouvu.

Oba pravidelně trénují s áčkem z Premier League, svému snu podřizují všechno. „Vědí, proč jsou v Anglii. Chtějí se prosadit. Koncentrují se jen na fotbal a snaží se využít možností, které mají, aby se posunuli dál," přibližuje Mikloško. „Oba dva umí hrát velice dobře nohama. Jsou dynamičtí, rychlí, mají na brankáře výborné postavy. Sílí, dostávají se do toho, ale je třeba pokračovat, aby byli připravení na dospělý fotbal,“ charakterizuje je jejich mentor.

Před zásadní změnou stojí nyní Kovář. Lekce v Manchesteru mu prozatím stačily, půjde