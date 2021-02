Liverpool potopily hrubky, Klopp pod palbou: Zase budete 30 let bez titulu!

Jürgen Klopp jako by nechtěl věřit svým očím • Reuters

Obhajoba titulu je zase o pořádný kus dál. Liverpool nezvládl nedělní hit Premier League a po porážce s Manchesterem City (1:4) na svého soupeře ztrácí už 10 bodů. „Reds“ potopily dvě obrovské chyby brankáře Alissona Beckera, fanouškům musely naskočit vzpomínky na nechvalně proslulého Lorise Kariuse. A Roy Keane pak v televizním studiu vůbec nešetřil kouče Jürgena Kloppa: „Jestli se budete chovat takhle, čeká vás zase 30 let čekání na titul.

Ještě v sedmdesáté minutě přitom platilo skóre 1:1. Na zásah Ilkaye Gündogana odpověděl z penalty Mo Salah a duel směřoval k vyrovnané koncovce. Proč nakonec debakl? Hlavní roli sehrál brankář Liverpoolu Alisson Becker, a to úplně jiným způsobem, než by si sám přál.

Dvakrát za sebou v rychlém sledu mizerně odkopl míč a rozhozenou obranu Liverpoolu potrestal druhým gólem v utkání Gündogan. Zároveň definitivně odčinil, že v první půli z penalty vůbec netrefil bránu.

A aby toho pro Alissona nebylo málo, po dalších třech minutách místo spoluhráči poslal míč přímo na kopačky Bernarda Silvy. Ten akci vyladil přihrávkou na Raheema Sterlinga, který už to měl jednoduché. Čtvrtý gól City ještě bombou v závěru přidal Phil Foden.

Z pohledu Liverpoolu tedy místo comebacku do boje o titul přišla zdrcující rána. Hlavním tématem pozápasových hodnocení pak logicky byly Alissonovy málokdy vídané hrubky.

„Náš výkon byl velmi dobrý, a kdybychom takhle hráli pokaždé, nemáme na City takovou ztrátu. Jenže u gólů jsme udělali obrovské chyby, to viděl každý. Proti City je to problém, oni jsou zabijáci. Proto jsme prohráli,“ podotkl trenér Liverpoolu Jürgen Klopp.

„Nemůžeme Alissonovy chyby schovat, nemá smysl kolem nich našlapovat. Stalo se. My jsme mu nedali moc možností, obzvlášť u prvního gólu. Žádný skutečný důvod neexistuje, možná měl zmrzlé nohy. Zní to komicky, ale může to tak být. Ali nám mnohokrát zachránil život, dnes zkrátka udělal dvě chyby,“ doplnil ještě německý kouč.

Osmadvacetiletý brazilský gólman je jasnou jedničkou Liverpoolu, v mistrovské sezoně byl jedním z klíčových hráčů. V neděli si ovšem vybral špatný den.

Do klubu z Anfieldu se pak ve studiu televize Sky Sports pustil Roy Keane, bývalý záložník a legenda Manchester United. Podle něj jsou Salah a spol. špatnými šampiony, kteří příliš často hledají výmluvy.

„Když vyhrajete titul, musíte hned přemýšlet, jak ho získat znovu. To z mužstva necítím. Řekli si: Užijme si to. Ale nikdy jsem neslyšel, že by někdo z hráčů řekl, že chce vyhrát zase. Jejich cílem je být v nejlepší čtyřce,“ prohlásil Keane.

A konkrétní kritiku měl nachystanou i pro Jürgena Kloppa, s řadou absencí v defenzivě by se prý jeho tým měl vyrovnat. „Když se podíváte na Manchester City, taky můžete říct, že jim chyběli dva nejlepší hráči (De Bruyne a Agüero). Liverpool pořád měl na hřišti nejlepší útočníky, pořád měl nejlepšího brankáře i reprezentanty v záloze. Klopp pak říkal, že Alisson možná měl zmrzlé nohy. To je výmluva za výmluvou. Vždyť vy jste Liverpool, pokud se budete chovat takhle, čeká vás zas třicetileté čekání na další titul!“ vzkázal Keane.

Liverpool je v aktuální tabulce až čtvrtý, kromě City se dívá na záda i Manchesteru United a Leicesteru. Právě na jeho hřišti bude mít hned v sobotu šanci napravit dojem z posledních týdnů.