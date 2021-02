Čtvrtý West Ham slavil záchranu. Pro Tvrdíka sen, Souček prozradil kouzlo

Ještě před pár měsíci se do posledních kol třásli o bytí v Premier League, za celou sezonu nasbíral West Ham 39 bodů, přitom za hranici potřebnou pro jistotu záchrany platí v Anglii magická čtyřicítka. Tu teď Hammers překonali už v polovině února. Po výhře nad Sheffieldem mají o tři body víc než v celé loňské sezoně.

„Říkal jsem si, že jsme v bezpečí. Protože přesně to znamená 40 bodů,“ prohlásil po zápase manažer West Hamu David Moyes. Jeho tým byl v tu chvíli čtvrtý v Premier League (o pár hodin později se před něj o skóre dostala Chelsea), ale i tak měl v hlavě loňské záchranářské starosti. „Myslel jsem ještě na víc, ale nemůžeme se nechat unést. Kdyby se to stalo, může se nám to vymstít. Je mi skoro nepříjemné mluvit o čtvrtém místě. Týmy okolo nás jsou výborné a my musíme hrát neuvěřitelně, abychom mezi nimi zůstali.“

Kladiváři jsou největším překvapením roku. S datem 2021 získal v Anglii víc bodů jen suverénní Manchester City. V Londýně ale hrají jinak – jsou extrémně nebezpeční při standardních situacích, z rohu dali už osmý gól a těsně před Diopem se natahoval k hlavičce i Tomáš Souček, který se tentokrát mezi střelce nezapsal, ale zastoupili ho jiní. Vše začal kapitán Declan Rice proměněnou penaltou, i když ji kopal s jistou nervozitou.

„Povím vám malý příběh: Když jsem byl v akademii, chodili jsme na různé turnaje a dostávali se do finále. A třikrát se stalo, že jsem kopal penaltu, kterou jsme mohli vyhrát celý turnaj. A já ji ani jednou nedal. Teď je cvičím na trénincích a věděl jsem, že moje šance přijde. Pomáhá mi, že si představím, jakým způsobem skončí balon v síti,“ prozradil.

Největší českou šanci měl tentokrát Vladimír Coufal, když vystihl rozehrávku The Blades a běžel sám na bránu. Radši by přihrával, ale nebylo komu, v zakončení pak trefil gólmana Ramsdalea a na první gól v PL tak stále čeká.

Zklamalo ho ale něco jiného. „Mrzí mě, že na stadionu nemůžou být fanoušci, aby si užívali tyhle výsledky. Snad brzo,“ napsal na Twitter. Tomáš Souček byl o poznání optimističtější. „Parádní práce, kluci. Jít zápas od zápasu, to je naše kouzlo.“

Výkony Čechů ve West Hamu sledují i fanoušci jejich bývalého klubu. Jedním z největších je sám nejvyšší šéf Slavie: „Vžycky jsme našim hráčům přáli hrát za klub z TOP5 Premier League. To je ve fotbalu sen – úplně nejvíc. Že tam naši hráči Tomáš Souček a Vladimír Coufal pomohou vytáhnout svuj klub, WHU, to je prostě něco naprosto neuvěřitelného. Obrovský respekt Suku, Cufe. Vám i spoluhráčům!“