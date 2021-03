Paráda Svitkové! Krásnou trefou pomohla West Ham odpoutat ze dna

V mužském áčku West Hamu válí Tomáš Souček a Vladimír Coufal. Ti ale nejsou jedinými posilami, které „Hammers“ ulovili ve Slavii. V ženském týmu zanechává čím dál větší stopu Kateřina Svitková.

Ta na Ostrovy přestoupila v červenci 2020 a stala se vůbec první českou profesionální hráčkou v Anglii. Během prvního půlroku v kádru „kladivářek“ se krajní záložnice gólu nedočkala, půst prolomila až 21. ledna v pohárovém utkání proti Durnahmu (3:0).

Ligové trefy si česká reprezentantka, která v sobotu oslaví 25. narozeniny, schovala ale až do možná těch vůbec nejdůležitějších zápasů, proti týmům, které jsou stejně jako West Ham namočeny do boje o záchranu. Nejprve 7. února odmítla porážku s Bristolem, když v 49. minutě srovnala na 1:1, a nedovolila mu, aby se dostal v tabulce před „kladivářky“. O dva zápasy později ale Bristol porazil Reading, což znamenalo propad Svitkové a spol. na samý chvost nejvyšší anglické ženské ligy.

Z posledního místa ale West Hamu nyní pomohla právě česká reprezentantka, a to parádním gólem. Ve středečním duelu s Birminghamem vstřelila v 73. minutě vedoucí branku na 2:1, která v tu chvíli dokonce posouvala Londýňanky z 12. místa na příčku devátou. Svitkové přihrála spoluhráčka míč do vápna a Češka ranou o vzdálenější tyč odšpuntovala radost domácích.

„Brilantní akce na hranici pokutového území. Svitková míč nádherně napálila. Jediné, co k tomu můžeme říct... parádní gól!" reagoval West Ham na trefu české hráčky na Twitteru svého ženského týmu.

Už to vypadalo, že Svitkové trefa bude vítězná a „kladivářky“ si připíšou důležité tři body, ale ve čtvrté minutě nastavení druhé půle se podařilo Birminghamu vyrovnat.

Znovu byla blízko Svitková, která ve vápně čistě zastavila pronikající soupeřku, ale po jejím obranném skluzu míč doskákal k Sarah Maylingové, jejíž centr uklidila na zadní tyči do branky Ruby Maceová.

Absolute madness in the last minutes!



Joy for Birmingham and devastation for West Ham as Birmingham get the equaliser. pic.twitter.com/oexCwcDUs2