Souček pro výhru trpěl. Pata v krvi, gól mu kvůli ruce sebrali rozhodčí

Tým Davida Moeyse sice osm kol před koncem okupuje čtvrtou příčku zaručující postup do Ligy mistrů, zároveň se ukazuje, že kladiváři nejsou ze železa. Už před zápasem vypadl Součkův parťák ze zálohy Declan Rice, chybí i obránce Angelo Ogbonna a v průběhu první půle kvůli zdravotním problémům odstoupil klíčový útočník Michail Antonio.

Antoniův náhradník Jarod Bowen sice chvíli po nástupu na hřiště ve Wolverhamptonu zvýšil na 3:0 a vedle Součka dobře fungoval velezkušený Mark Noble, jenže Wolves věděli, že ani taková ztráta není definitivní, Arsenal před reprepauzou dokázal stejné skóre vyrovnat a i vlci ještě do poločasu snížili.

„Jejich gól těsně před přestávkou nás doslova zabil, bylo to podobné jako proti Arsenalu. Měli jsme u smůlu při Tommyho neuznaném gólu, ale nakonec kluci zahráli velmi dobře a máme důležitou výhru,“ těšilo Marka Nobleho.

Tommym myslel Součka, který mohl dát po hodině hostům klid. Další Bowenovu střelu gólman Patrício jen vyrazil a český záložník byl ve správnou chvíli na správném místě. Dorazil míč do sítě a už se radoval z gólu, jenže předčasně. Opakované záběry ukázaly, že si při zpracování pomohl rukou, a věděl to i štáb rozhodčích. Na desátou ligovou branku si muž s číslem 28 ještě bude muset v této sezoně počkat.

Domácí se dostali na rozdíl jediné branky a West Ham uhájil vedení s nasazením vlastního zdraví. Souček si v 80. minutě sedl na hřiště a nemohl pokračovat. Když si sundal kopačku, měl dolní část ponožky celou od krve. Dohrát musel – Hammers měli dostřídáno, ale problémy s chůzí i během na něm byly vidět až do konce.

V závěru ještě dostal žlutou kartu, už pátou v sezoně. Distanc ale nepřijde, protože se v Premier League napomenutí v polovině ročníku nulovala. I tak ale není jasné, jestli o víkendu proti Leicesteru nastoupí. Přitom půjde o boj třetího a čtvrtého týmu Premier League.

„Proč bychom nemohli zůstat v první čtyřce?“ ptá se manažer David Moyes. „Slyším lidi mluvit o tom, že West Ham by mohl hrát Ligu mistrů. Před rokem by to neřekli, ani by je to nenapadlo. Pokusíme se konkurovat velkým týmům až do konce,“ slibuje.