Josého zlatý padák. Proč to Mourinhovi nevyšlo v Tottenhamu?

Měl být tváří Tottenhamu, poslední hvězdnou součástkou, která z věčného čekatele na trofej udělá skutečně výjimečný klub. Ani ne rok a půl po nástupu je ale José Mourinho na dlažbě a Spurs se do výšin rozhodně nevyškrábali. Proč se z angažování jednoho z nejlepších koučů novodobé historie stal nejdražší omyl éry Daniela Levyho?

Když Tottenham vyhodil Mauricia Pochettina a najal Josého Mourinha, učinil poměrně zásadní úkrok od dosavadní identity. Argentinec ho vytáhl z lehkého nadprůměru až k (pravda, prohranému) finále Ligy mistrů.

Šéf Daniel Levy chtěl ale stoupat ještě výš. Když Pochettino hned v následující sezoně dohlížel na strmý pád do druhé poloviny tabulky, boss londýnského klubu se rozhodl nedat šanci pokračování dlouhodobé koncepce.

Na zbrusu nový krásný stadion přivedl místo oblíbeného Argentince superhvězdu, která vedla konkurenci a prsila se slogany typu „Jsem tu, abych zničil kluby, jako je Tottenham.“

José Mourinho je zkrátka The Special One. Na Britských ostrovech má ale ještě jednu přezdívku – Box Offi ce. Česky by se dalo říct Kasovní trhák. Jedna z mála trenérských megastar, u které fanoušci i novináři hltají každé slovo, každý čin. Mluví za něj výsledky – tři tituly z Premier League, slavný treble s Interem Milán…

Mourinho měl být posledním dílkem skládačky, která Tottenham vykreslí jako skutečný velkoklub. A konečně přinese nějakou trofej!

Realita? Nejdřív solidně rozjetá, Spurs skončili šestí, pak byli v bláznivé „pandemické“ sezoně 2020/21 chvíli i v čele Premier League. Prosincovou párty ale vystřídala kocovina, co se s nimi táhne doteď. Vyvrcholila až v to, že se Tottenham jen pár dní před (nakonec prohraným) finále Carabao Cupu s Manchesterem City rozhodl slavného kouče odvolat. Než se vybere plnohodnotný nástupce, bárku dovede do přístavu teprve 29letý Ryan Mason.

Vyhazov je pro Josého Mourinha čím dál častější událostí, nemá ale jen nepříjemné stránky. Spurs mu na rozloučenou zabalili zlatý padák. Mourinho si jenom vyhazovy vydělal víc než leckterý věhlasný stratég za celou úspěšnou kariéru. Řečí reálných čísel: Daniel Levy musel trenérovi vyplatit odstupné ve výši 16 milionů liber (477 milionů korun)! Jen zhruba o milion liber méně dostal za odchod z Manchesteru United, hned dvakrát ho musela vyplácet Chelsea.

Vyhodit Josého Mourinha prostě není levná záležitost, jen z kompenzací od zklamaných majitelů za dlouhá léta nastřádal 55 milionů liber (1,64 miliardy korun). To by na přestupovém trhu zaplatilo poměrně solidního hráče…

Konfrontační vedení

Co se Josému na severu Londýna vlastně nepovedlo? Tottenham byl týmem s druhým nejvyšším časem stráveným ve vedení, konkrétně 41 % všech zápasů. Lepší je jen lídr ze City s 52 %. Jenže taky ztratil 20 bodů ze zápasů, ve kterých vedl, v tom je naopak spolu s Brightonem nejhorší.

José Mourinho, kouč známý pro precizní, sotva prostupnou defenzivu, na lavičce Spurs zapomněl, jak udržet vedení.

Uvadající výsledky podtrhly první týdny jara.