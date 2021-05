Emotivní Alisson po gólu: Snad se otec z nebe díval! Gratulovala i legenda

28letý Brazilec Alisson se stal prvním brankářem v historii Liverpoolu, který v oficiálním zápase vstřelil gól. A tak důležitý! Loňští mistři díky němu vyhráli na West Bromu 2:1 a Ligu mistrů mají pořád na dostřel.

„Skvělá hlavička! Nikdy se nevzdáváme! Dobrá práce, kluci,“ radoval se na Twitteru zraněný kapitán Jordan Henderson. „Nikdy jsem nic takového neviděl,“ usmíval se Trent Alexander-Arnold, který nehlídanému gólmanovi posadil na hlavu centr z rohového kopu.

Premier League už podobných situací zažila pět, hned tři z nich byly góly přes skoro celé hřiště. Ale až Alisson se stal prvním brankářem, jehož gól byl i vítězný. Trefu gólmana ze hry mimochodem pamatuje i česká liga. V roce 2015 Zdeněk Zlámal v dresu Bohemians srovnal skóre zápasu s Duklou na 2:2, Filipa Radu překonal hlavou.

Dukla - Bohemians: Gól brankáře Zlámala z 92. minuty na 2:2

„Myslím si, že všichni musí být hodně emotivní z toho, že zrovna on dal tento vítězný gól po všech osobních traumatech, která zažil. Mám z tebe ohromnou radost, Alissone!“ vzkázal na dálku legendární Sir Kenny Dalglish.

Trauma, o kterém mluvil, je tragická ztráta rodiče. Alissonův otec se letos v únoru utopil, brankář „reds“ se ani nemohl vrátit do rodné vlasti na jeho pohřeb.

„Příliš mnou cloumají emoce, se vším, co se poslední dobou stalo mé rodině. Fotbal je odjakživa můj život, od prvních chvil s mým otcem. Doufám, že se z nebe díval a slavil,“ řekl dojatý Alisson v pozápasovém rozhovoru pro Sky Sports.

„Liga mistrů je pro nás velice důležitá, jsem rád, že jsem mohl pomoci. Podíval jsem se na lavičku a John (Achterberg, trenér brankářů) na mě zakřičel, ať jdu do vápna. Takové věci prostě nevysvětlíte, prostě se ve fotbale dějí. Viděl jsem, že míč jde ke mně, snažil jsem se naběhnout do dobré pozice, stáhnout s sebou obránce, abych uvolnil jednoho ze spoluhráčů. Ale nikdo se mnou nešel, a mně se dostalo toho štěstí a požehnání, že jsem mohl skórovat,“ vysvětloval, jak se zrodila historická trefa.

„V životě nemůžete vysvětlit mnoho věcí. Pro mě je jedinou odpovědí bůh, to on dal své ruce na mou hlavou a dovolil, aby se to stalo,“ dodal s tím, že mu ve složitém roce kromě lidí z jeho klubu vyjádřili podporu i rivalové z Evertonu, Manchesteru City či Chelsea. „Nedokážu všem dostatečně poděkovat za všechnu podporu. Od chvíle, co začala pandemie, jsem se nemohl vrátit k rodině. Ale moje matka a manželka si vedou fantasticky, a mé děti mi dávají sílu.“

Liverpool je dvě kola před koncem jen bod od nejlepší čtyřky v tabulce a jisté kvalifikace do Ligy mistrů. Pokud se i díky Alissonovu gólu povede „reds“ uzmout alespoň čtvrté místo, byl by to krásný závěr divoké, lehké sezony.