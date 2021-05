West Ham ztrácí sílu: hezký fotbal bez odměny. Součka těší progres

Declan Rice se vrátil pro duel s Brightonem po zranění do sestavy West Hamu • Reuters

Danny Welbeck oslavuje se spoluhráči z Brightonu gól do sítě West Hamu • Reuters

Pár týdnů zpátky byli pevně mezi nejlepšími čtyřmi týmy a snili o historicky první účasti klubu v Champions League. Jenže přišla série slabších výkonů a po remíze 1:1 na hřišti Brightonu se hráči West Hamu nachází na sedmém místě, které zaručuje pouze kvalifikaci do evropské Konferenční ligy a jejich náskok je velice těsný. „Jsou před námi ještě dva zápasy a jsme v dobré pozici, abychom si zajistili v příští sezoně evropské poháry,“ zůstává optimistou trenér „kladivářů“ David Moyes.

Zachráněný Brighton vyrukoval na West Ham s pečlivou defenzivou a čekal na své příležitosti z brejkových situací. Jednu takovou proměnil osm minut před koncem Danny Welbeck. Bývalý útočník Manchesteru United utekl Vladimíru Coufalovi a mazácky zakončil. Za hosty dokázal už jen pouze snížit útočník Said Benrahma, pro něhož šlo o premiérovou trefu od jeho letního příchodu za 27 milionů eur.

„Jsem už frustrovaný, protože je to poslední zápasy pořád stejné. Hrajeme dobrý fotbal, na který se hezky kouká, ale nejsme za to odměněni. Na posledních třiceti metrech volíme špatná řešení a nevytváříme si vyložené šance. Navíc jsme opět hloupě inkasovali, podobně jako s Evertonem. Nakonec jsme opravdu rádi za bod, jenž může být v konečném součtu klíčový,“ neskrýval Moyes zklamání.

„Kladivářům“ jako kdyby ke konci sezony docházel dech. Z posledních pěti utkání vyválčili pouhé čtyři body, když hned třikrát prohráli. V každém z utkání navíc jako první inkasovali. Čisté konto udrželi naposled na začátku března proti Leedsu. Od tohoto zápasu, ale uplynulo již devět kol.

„V kabině se o tom bavíme. V posledních zápasech jsme vždy museli otáčet, což je velmi náročné. Příští zápas musíme využít hned naši první šanci a jít do vedení. Máme před sebou dva zápasy a potřebujeme z nich šest bodů, abychom se dostali do Evropy. Oproti loňsku, kdy jsme bojovali o záchranu, je to ale velký progres,“ připomněl Tomáš Souček, že již teď jede jeho tým nad plán.

Značnou zásluhu na tom mají i čeští reprezentanti. Jejich výkony ocenil v týdnu Jamie Carragher. Bývalý kapitán Liverpoolu zařadil Vladimíra Coufala do své nejlepší jedenáctky sezony a Tomáše Součka vyhlásil za nejlepší posilu.

Po šesti zápasech se českému záložník vrátil parťák ze záložní řady Declan Rice. Anglický reprezentant a kapitán Hammers doléčil zranění kolena a hned zvládl odehrát celé utkání. „Dneska jsme asi definitivně přišli o šanci na Ligu mistrů a to dost bolí. I přesto nesmíme zapomínat, kde jsme byli před rokem a kde jsme dnes. Navíc pokud se nám podaří vyhrát zbývající zápasy, stanovíme nový rekord klubu v počtu získaných bodů,“ připomněl Rice rekordní metu 62 bodů.

Největším konkurentem West Hamu v boji o evropské poháry je v současné chvíli Everton. Ten zvládl v minulém kole na hřišti „kladivářů“ zvítězit a po výhře nad Sheffieldem United se dotáhl na rozdíl jediného bodu.

Poslední dvě kola se navíc budou v Anglii hrát za přítomnosti omezeného počtu fanoušků. Každý klub bude moci na tribunách přivítat až deset tisíc příznivců. „Od svého příchodu jsem hrál před fanoušky asi čtyři zápasy, takže se na ně moc těším, i když to bude zatím v omezeném počtu,“ vyhlíží český záložník venkovní utkání proti West Bromwichi a domácí finiš se Southamptonem.