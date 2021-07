Rooney pod tlakem: zranil vlastního hráče a má problém s vydíráním

Wayne Rooney se topí v potížích. Ikona Manchesteru United, momentálně trenér Derby County čelí vydírání kvůli fotkám, na kterých si užívá s mladými dívkami. Přitom je už třináct let ženatý. Navíc podle zpráv z Anglie jednoho ze svých svěřenců v druholigovém klubu na tréninku zranil a připravil tak svůj klub o dalšího hráče. Derby má momentálně jen 9 hráčů áčka!

Jak informuje The Telegraph, Rooney v tréninkovém zápase podstoupil souboj se záložníkem Jasonem Knightem. Z údajně čistého skluzu si opora záložní řady Derby odnesla zranění, po kterém může strávit až 12 týdnů mimo hřiště.

Rooneyho to musí mrzet dvojnásob. Nejen, že zranil vlastního hráče, ale zúžil už tak ne zrovna bohatou soupisku svého týmu. Derby má kvůli neodevzdaným finančním auditům zákaz podepisování nových hráčů, na soupisce áčka je tak jen devět fotbalistů, z nich dva brankáři.

Ligová asociace kvůli krizové situaci trochu uvolnila restrikce - „Rams“ mohou podepsat volné hráče, ale jen k roční smlouvě, nebo přivést fotbalisty na půlroční hostování.

„Tahle situace je mimo mou kontrolu. Je to v rukou lidí, kteří dělají velká rozhodnutí. Pro mě coby trenéra by bylo jednoduché teď odejít, ale to neudělám, jsem bojovník,“ okomentoval Rooney. „Můžu se jen pokusit vrátit tomuto klubu čest. V posledních letech tu evidentně chybí, a je mou povinností ji sem navrátit,“ dodal.

Poslední zprávy kolem bývalého hráče Manchesteru United ale slovo „čest“ zrovna neevokují. A nejde jen o skluz proti Jasonu Knightovi. Na internetu se objevily fotky, na kterých si užívá s třemi 21letými dívkami. Na jedné z fotografií leží spící vedle mladé blodnýnky na hotelovém pokoji. Rooney je už 13 let ženatý, s nevěrou propíranou médii měl ale problémy i dříve.

Přiznal se k tomu, že v době, kdy chodil se svou nynější manželkou Coleen, si platil prostitutky. Vítězka jedné z řad britské verze reality show Big Brother o něm tvrdí, že jí zaplatil za sex v době, kdy Coleen byla těhotná.

Fotky měly být pořízeny v sobotu, o prvním víkendu v Británii bez koronavirových restrikcí. Rooney si vyrazil na drink po prohře se Salfordem. Bývalý anglický reprezentant prohlásil, že než fotky unikly na internet, byl za jejich pomoci vydírán, a s celou záležitostí se obrátil na policii. Ta už jej vyslechla a případ šetří. Další výslech 35letého kouče jistě čeká u Coleen, matky jejich čtyř dětí...