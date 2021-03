Rooney: študentík, hvězda Albionu i z boží vůle kouč. Vždy ukázal, co je zač

Wayne Rooney podepsal s Evertonem, odkud vyrazil do velkého fotbalu, dvouletou smlouvu • Twitter.com

Wayne Rooney by měl podle trenéra Van Gaala hrát defenzivního záložníka proti Chelsea • profimedia.cz

Pozor, Rooney! Když hrál, náladu obránců přemaloval černý fix. A že to byly klikyháky – tlusté zápisy do dějin. Teď ukončil kariéru a oddal se trenéřině. V 35 letech kreslí po taktické tabuli a v ruce drtí mazací houbičku. Magnety? Ty už rozmačkal.

Tohle je Wayne. Bylo léto 2002 a 16letý Rooney se rozkoukával v šatně evertonského áčka. Samí ostří hoši. Ten nejdrsnější se jmenoval Duncan Ferguson. Kapitán a trochu magor.

„Jaký máš číslo,“ zeptal se Big Dunc.

„Osmnáctku,“ řekl Rooney.

„Tak osmnáctku.“ Kabina ztichla. „Helemese. Víš, kdo ji měl před tebou? Ještě minulou sezonu?“

Wayne zašoupal nohama. „Gazza.“ To byla přezdívka Paula Gascoigna, anglické ikony.

„Přesně tak, študentíku.“ Ferguson naklonil hlavu na stranu. Uměl vraždit pohledem a teď provrtával nováčka studenýma očima – jako když jestřáb sleduje polní myš.

Ticho přerušil Mark Pembridge, Velšan a tvrdý záložník, další lídr. „Necítíš něco za krkem?“ oslovil bažanta.

„Ani ne,“ řekl Rooney.

„Vážně? Neusadil se ti tam pocit, že je něco špatně? Jak to vidím já, na zádech bys měl mít aktovku, a ne Gazzovu osmnáctku. Myslíš, že tu můžeš být? Že si to zasloužíš?“ Wayne se pousmál. „Myslím, že jo.“

Byl nejmladším hráčem v historii Evertonu a při debutu proti Tottenhamu (2:2) asistoval Pembridgovi na vyrovnávací gól.

Kdykoli se dotkl balonu, diváci Spurs řvali: „Kdo jsi? Kdo jsi?“ Pak ztichli.

Brzy se stal nejmladším střelcem Premier League. V 90. minutě rozhodl bitvu s Arsenalem. Dělovkou, která přešla do učebnic. Míč se odrazil od břevna za Seamanův culíček a diváci překročili práh příčetnosti.

Goodison Park se chvěl v základech jako při zemětřesení.

Šestnáctiletý Rooney právě ukončil dechberoucí sérii Gunners, kteří 30 zápasů neprohráli.

Thierry Henry kroutil hlavou. Patrick Vieira, Fredrik Ljungberg, Nwankwo Kanu či Ashley Cole nechápali. „Kurvadrát!“ rozčiloval se Sol Campbell. „Co je to za kluka?“

V sedmnácti už skóroval za anglickou reprezentaci. Po boku Beckhama, Scholese, Gerrarda, Lamparda, Terryho či Owena. Znovu jako nejmladší v dějinách.

Big Dunc nad ním držel ochrannou ruku. „Viděl jsem plno fotbalistů, ale Wayne byl suverénně nejlepší. Takového hráče Anglie nikdy neměla.“ Pembridge mu po prvních trénincích začal říkat Dog. „Byl jako pitbul nebo bulteriér,“ zavzpomínal. „Válečné plemeno. Agresivní, neústupný, ale i nezvykle nadaný. Bože, co ten dokázal s míčem. A v jaké rychlosti! Měl představivost a fotbalově mu to extrémně pálilo.“

V osmnácti (srpen 2004) za něj Manchester United zaplatil 37 milionů eur a udělal z něj nejdražšího teenagera. Premiéra? V Lize mistrů proti Fenerbahce. „Narodil ses, abys zazářil,“ řekl mu Alex Ferguson. „Ukaž těm obráncům, jak vypadá jejich nejhorší noční můra.“

Rooney si to vzal k srdci. Nastřílel hattrick. „Fanoušci chtějí vidět něco mimořádného,“ prohlásil Ferguson. „To bylo vždycky moje přesvědčení. Wayne jim to dal. Předváděl věci, na které nezapomenou.“

Jeho grandiózní kariéra dospěla ke konci v lednu 2021 v druholigovém Derby County, kde plnil roli hrajícího asistenta. Mužstvu se nedařilo. Z vytouženého boje o postup se stal nervák o přežití. Odnesl to kouč Phillip Cocu. Pětatřicetiletý útočník se dočkal jmenování na plný úvazek.

„Je tady úžasný potenciál,“ oznámil. „Skvělý stadion, mládež, příznivci. Měl jsem jiné nabídky, ale tohle místo je pro mě ideální. Trénování beru vážně. Proto jsem zul kopačky.“

Jak svou dráhu zhodnotil? „Občas to připomínalo houpačku, ale nic bych neměnil. Čas je neúprosný a přednost musí dostat mladší. Utěšuje mě, že zůstávám u fotbalu.“ Alex Ferguson mu popřál hodně štěstí a vyjádřil víru, že bude úspěšným koučem. „Je to velký krok. Trenéřina je nemilosrdný obor. Slalom minovým polem. Wayne zná fotbal dokonale a má jméno, ale to nic neznamená. Výsledky, pánové. Ty jsou vším.“

To velmi dobře vědí další velcí hráči nedávné minulosti, kteří vyměnili trenýrky za oblek. Frank Lampard, Steven Gerrard, Andrea Pirlo, Mikel Arteta, Ole Gunnar Solskjaer, Thierry Henry, Patrick Vieira, Gennaro Gattuso, Filippo Inzaghi, Scott Parker – ti všichni točí trenérským volantem.

V Kataru sbírá zkušenosti Xavi, který dříve či později převezme Barcelonu. John Terry je zatím asistentem v Aston Ville, ale velení má v krvi a za čas se postaví do čela.

Rooneyho touha je pro někoho lehce překvapivá. Lampard, Gerrard, Pirlo, Arteta či Xavi patřili k mimořádně inteligentním a přemýšlivým fotbalistům, u kterých bylo předem zřejmé, že mají trenérské geny.

„Wayne to v sobě má taky,“ řekl Alex Ferguson. „Je dost chytrý a může být dobrý boss. Je bohatým mladým mužem, který si mohl užívat života, ale on chce vést ostatní a prosadit se jako kouč. Cítím z něj odhodlání. Urputnost, jakou měl v mládí. Víte, on je buldok. A já myslím, že buldoka není moudré podceňovat.“

TOP 5: velcí hráči i trenéři Pep Guardiola

V lednu mu bylo 50. Trénuje od roku 2008. Osmkrát vedl tým k titulu. 3x v La Lize (Barca), 3x v bundeslize (Bayern) a 2x v Premier League (City). S LM10 a spol. vyhrál 2x Ligu mistrů. Zinedine Zidane

Nejlepší fotbalista své doby, držitel Zlatého míče, mistr světa i Evropy. S Realem vítězil jako hráč, v trenérské funkci dobyl Ligu mistrů (3x za sebou) a La Ligu (2x). Diego Simeone

Tvrďák (za Argentinu odehrál 106 zápasů) – mistr s Atlétikem (1996) a Laziem (2000), tedy menšími týmy. Rojiblancos řídí 9 let, ovládl s nimi La Ligu a 2x byl ve finále LM. Antonio Conte

Ranař Juventusu, hrál za něj 13 let a vyhrál, co šlo. Jako kouč přebudoval Juve a vytvořil z něj mašinu na tituly. S Chelsea usedl na anglický trůn. Inter táhl do finále EL. Didier Deschamps

Další osobnost spojená s Juve, kde hrál 5 let (1994–99). Kapitán mistrů světa (1998) a Evropy (2000). Francii vede 8 let. Získal zlato na MS 2018 a stříbro na EURO 2016.