Souček: Ve WHU si chci udržet pozici. Co možnost narazit na Slavii v EL?

Už o víkendu startuje nejbohatší a nejlepší liga světa. Premier League, kam měl jednou nohou namířeno i Lionel Messi, který nakonec ale před Manchesterem City zvolil Paris Saint-Germain. „Toho jsem si sem přál, všichni ho tu chtěli,“ usmívá se Tomáš Souček, který s West Hamem hodlá zase prohnat anglické giganty.

Dodalo by to Premier League ještě větší punc?

„Přišla sem zase spousta skvělých hráčů, udělaly se velké přestupy, třeba Manchester United, City, Chelsea, ale všichni chtěli ještě Messiho. Teď bude každý sledovat PSG s tím triem v útoku, brankářem Donnarummou, i já se budu dívat. Ale je to trochu nezvyk. Věřil jsem, že už to ukončí v Barceloně, v klubu vyřadí jeho desítku. Ale asi to nešlo jinak, tak zvolil tuhle cestu.“

Neměl jste i vy namířeno jinam? Naposledy jste to se svým manažerem Pavlem Paskou úplně nevyloučil.

„Říkali jsme, že je to fotbal a nikdy nevíte, co se stane. Ráno se vzbudíte a můžou se dít velké věci. Ale já tu mám za sebou úžasný rok a půl, mám před sebou Evropskou ligu, jsem tu naprosto šťastný, fanoušci i lidi v realizačním týmu mě skvěle berou a tu pozici tady si chci udržet. Musela by přijít nějaká úžasná nabídka… Teď jsem stoprocentně zaměřený na West Ham.“

Takže cíle jasné? Zopakovat minulou povedenou sezonu?

„Vždycky je ta další sezona hodně náročná, když se minulá takhle povede. I pro mě to bude náročné, po individuální stránce jsem měl hodně povedenou sezonu. Hlavně věřím, že do Premier League dobře vstoupíme, když se dostaneme na vítěznou vlnu, je to pak daleko jednodušší i na doplňování energie. A v Evropské lize postoupit ze skupiny do jarní části. Chci, abychom hráli i na jaře hodně zápasů, aby přibývaly.“

Takže jste fyzicky v pohodě, odpočatý? Někteří vaši kolegové do sezony ještě ani nezasáhli, třeba Jan Bořil ve Slavii.

„Měl jsem dva týdny volno v Česku, pak jsem dva a půl týdne trénoval s West Hamem a cítím se připravený. Už ta minulá sezona byla náročná, já ale miluju hrát co tři dny. Dva dny tréninku a zase zápas, jenom to vítám. Pro mě je to náročnější na hlavu, koncentrovat se na každý souboj, na každé utkání, než že by šlo o fyzickou únavu, ale Premier League pro mě byla vždycky sen a chci si to užívat co nejvíc, dělat pro to maximum, aby to trvalo co nejdéle. A k tomu Evropská liga… Je to něco speciálního, těším se na to.“

Třeba i na to, že byste mohli narazit na Slavii, kdyby se jí povedlo porazit Legii? Viděl jste, jak si vedla ve třetím předkole Ligy mistrů?

„Koukal jsem na to a podporoval kluky, líbilo se mi, jak Ferencváros celý zápas tlačili, mohlo to klidně skončit 3:0, 4:0, nikdo by se nedivil. Jen škoda, že kluci neproměnili šance a že se jim výsledkově nepovedl první zápas. Udělali všechno, co mohli. Věřím, že Legii porazí a dostanou se do Evropské ligy, pro mě by bylo speciální po těch letech ve Slavii se vracet, užil bych si to, zase bych viděl slávistické fanoušky. Doufám, že by mě přivítali… (smích) Ale to je ještě daleko. Teď jim přeju, ať hlavně postoupí, bude to velký boj.“

Kromě West Hamu povedete jako kapitán reprezentaci dál kvalifikací o mistrovství světa. Sraz je hned po třetím kolem Premier League, už to máte v hlavě?

„Mám, po třetím kole se letí domů, čeká nás Bělorusko, Belgie a pak Ukrajina v přípravě, se spoluhráčem Jarmolenkem už se o tom bavíme, že si proti sobě zahrajeme. Chceme uspět, je to velká výzva. Teď se ale soustředím především na start Premier League.“