Souček hráčem sezony West Hamu: Hlava se mi nemotá. Oceněn i Coufal

Premier League hraje teprve rok a půl, v dresu West Hamu za sebou má první celou sezonu, ale fanoušky na (severo)východě Londýna už má definitivně na své straně. Tomáš Souček ovládl anketu Hammer of the Year – oficiální klubovou anketu o nejlepšího hráče sezony.

V Česku podruhé suverénně ovládl novinářské hlasování o Zlatý míč, reprezentaci pomohl na EURO až ke čtvrtfinále. A zatím životní rok Tomáše Součka ocenili i fanoušci West Hamu, kteří ho s náskokem zvolili „kladivářem“ sezony.

„Hlava se mi nemotá. Fotbal už nějakou dobu hraju a párkrát už něco takového přišlo, ale musím říct, že tohohle ocenění si opravdu vážím. Je to jedno z nejcennějších, co jsem kdy dostal, protože se tu střetávám s nejlepšími hráči světa. Každý den na tréninku i v soutěži,“ vzkazuje z Londýna Tomáš Souček.

Po přestupu je jedním z hlavních symbolů vzestupu týmu pod vedením Davida Moyese. Během jeho prvního půlroku v Anglii pomáhal Hammers v záchraně, v dalším ročníku ho coby jeden z nejlepších střelců dotáhl do pohárové Evropy – rovnou do základní skupiny Evropské ligy.

„Ještě k tomu náš tým udělal rekord v počtu bodů v Premier League za celou dobu, co v ní West Ham je, to je úžasné. A zrovna tenhle rok jsem mohl týmu pomoct jak individuálně, tak i jako součást mužstva. Mohl jsem sjednotit hráče, aby táhli za jeden provaz, na to jsem možná ještě pyšnější než na svoje individuální výkony,“ těší „kladiváře“ roku.

Na trůnu vystřídal svého parťáka ze zálohy Declana Rice a zařadil se po bok klubových legend, jako jsou Bobby Moore, Rio Ferdinand nebo Carlos Tévez. Zároveň ale není prvním Čechem, který na ocenění dosáhl – přesně před třiceti lety se stejné pocty dostalo brankáři Luďku Mikloškovi.

Trofej od fanoušků si aktuálně nejvýraznější Čech v Premier League převezme symbolicky před plným domem. První domácí zápas má West Ham naplánovaný na 23. srpna proti Leicesteru a na tribunách Olympijského stadionu v Londýně se čeká klidně i 60 tisíc fanoušků.

Pocty se dostalo i druhému českému „kladiváři“. Vladimír Coufal byl vyhlášen coby nejlepší posila sezony 2020/2021. „Moc si toho vážím, protože nejsem hráč, který obvykle vyhrává trofeje, nebo získává ocenění. Takže ani nevím, co říct. Jsem opravdu rád, děkuji,“ uvedl český krajní obránce.

Coufal po svém přestupu ze Slavie odehrál za West Ham 36 utkání, z čehož bylo 34 v Premier League, kde si připsal na konto hned sedm gólových přihrávek. Na premiérovou trefu zatím čeká. Blízko jí byl v předposledním kole ligy na West Bromwichi (3:1), ale nebylo mu souzeno. „Jo, ale víte, trefa na 4:1 by nebyla už nijak důležitá, nevadí to. Možná jen chci dát důležitější gól,“ smál se Coufal.