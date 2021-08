Další výbuch Arsenalu! Prohra na smutné výročí, Arteta v potížích

Arsenal padl na dno a těžce rozdýchává šílený start do Premier League. V sobotu se slavným londýnským klubem zle zatočil Manchester City. Arsenal prohrál 0:5, po úvodních třech zápasech nového ligového ročníku nemá ani bod a počítá skóre 0:9. Co dál? Nikdo moc neví. Každopádně trenér Mikel Arteta to má pěkně nahnuté.