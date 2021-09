Kde jsou hráči z Ronaldova debutu za United: legendy i stoper, co dělá rum

Kde jsou hráči United, co nastoupili v Ronaldově debutovém zápase? • FOTO: koláž iSport.cz Cristiano Ronaldo se vrací do Manchesteru United jako žijící legenda, jeden z nejlepších fotbalistů všech dob, aby táhl tým plný mladých hvězd. Před dlouhými osmnácti lety byl ale sám vyjukaným mladíkem, který do Premier League vletěl poprvé z lavičky proti Boltonu (4:0), když na poslední půlhodinku vystřídal Nickyho Butta. Kdo si zahrál s ním a kde je tehdejším oporám United teď konec?

Tim Howard Dlouholetá jednička Spojených států amerických začala v United dobře a přispěla k výhře FA Cupu. Chyba v Lize mistrů proti Portu ale Howardovu pověst pošramotila, po příchodu Edwina van der Sara z Fulhamu se pomalu přesunul na lavičku. Po přestupu do Evertonu se stal klubovou ikonou, v modré části Liverpoolu strávil deset let. Kariéru dohrál doma v Americe, kde byl tři sezony jedničkou Colorado Rapids v MLS. V roce 2019 ukončil kariéru, rok poté se ale ještě na pár zápasů vrátil do branky v dresu týmu Memphis 901. V druholigovém celku je také minoritním akcionářem a sportovním ředitelem. Za reprezentaci USA odehrál 121 zápasů a zúčastnil se MS 2010 a 2014, na druhém z nich vytvořil rekord pro nejvíc zákroků v jediném utkání na světovém šampionátu. Proti Belgii (prohra 1:2 v prodloužení) zasáhl čtrnáctkrát.

Phil Neville „Ten druhý“ ze slavné bratrské dvojice. Narozdíl od staršího bratra Garyho se nestal kapitánem United, i tak má za sebou dlouhou a bohatou kariéru. Za „rudé ďábly“ a následně Everton odehrál za devatenáctiletou kariéru 689 zápasů, v liverpoolském klubu byl dlouho kapitánem. Po hráčské kariéře se Phil (který je mimochodem od roku 2014 vegan) vydal na dráhu trenéra. Byl asistentem bratra Garyho při velmi neúspěšném angažmá ve Valencii, jako hlavní kouč pak převzal anglickou reprezentaci žen, se kterou došel do semifinále MS. Teď je šéfem lavičky Interu Miami, mladého klubu v americké MLS, který vlastní jeho někdejší spoluhráč David Beckham.

Rio Ferdinand Dvakrát se stal nejdražším obráncem světa - nejdřív když přestupoval z West Hamu do ambiciózního Leedsu, pak když jej kupoval Manchester United. Na Old Trafford vytvořil neprůchodnou stoperskou dvojici po boku Nemanji Vidiče, slavil šest titulů a triumf v Lize mistrů. Kariéru dohrál v Queens Park Rangers po boku bratra Antona. Po konci aktivní kariéry je stále blízko fotbalu, a sportu obecně. Poté, co mu v roce 2015 na rakovinu prsu zemřela manželka, začal v rámci terapie s boxem. Kariéru ale musel ukončit bez oficiálního zápasu, od britského svazu nedostal profi licenci. Patří k oblíbeným komentátorům - expertům britské stanice BT Sport.

Mikaël Silvestre Holohlavý Francouz asi není prvním jménem, na které si ve spojitosti s Manchesterem United vzpomenete, na Old Trafford ale zanechal výraznou stopu. Odchovanec Rennes strávil u anglického giganta devět let a odehrál 361 zápasů, než se propadl do role náhradníka. V Anglii stihl ještě dva roky v dresu Arsenalu, pak přidal další dvě sezony v Německu za Werder Brémy, než se vydal na dobrodružství mimo Evropu. Osm zápasů stihl za americký Portland, dalších 14 v Indii, než kopačky pověsil na hřebík. Po konci hráčské kariéry byl Silvestre rok sportovním ředitelem Rennes, poté chvíli vedl agenturu Sports Invest UK, která v Anglii zastupovala třeba Diega Costu a Philippeho Coutinha. Vystudoval sportovní management a je držitelem trenérské A licence UEFA. Taky vlastní destilérku St. Barth, která vyrábí rum.

Quinton Fortune Reprezentant Jihoafrické republiky byl známý jako záložník, v nabité konkurenci středové řady United pro něj ale zřídka bylo místo. Pod Alexem Fergusonem tak působil hlavně coby levý bek. Po sedmi letech byl prodán do Boltonu, kde se ale moc neprosadil, a po krátkých angažmá v italské Brescii a belgickém Tubize zakončil svou fotbalovou cestu v nižší anglické soutěži v dresu Doncasteru. Do United se vrátil coby student trenéřiny, po následné štaci u mládeže Cardiff City se ještě stal asistentem u rezervy „rudých ďáblů“. Loni v září se přesunul k dospělému fotbalu, je členem trenérského štábu druholigového Readingu.

Ole Gunnar Solskjaer Když Ronaldo debutoval, Solskjaer byl už zkušený třicátník, a hlavně klubová legenda od slavného gólu ve finále Ligy mistrů 1999. Teď, když si CR7 připíše „druhý debut“ za United, bude ho norský supernáhradník koučovat. Solskjaer ukončil hráčskou kariéru v roce 2007, po jedenácti letech na Old Trafford. U United zůstal coby trenér akademií, pak se přes štace v Cardiffu a norském Molde vrátil jako hlavní trenér áčka. Na trofej zatím čeká, s tím má právě Ronaldo nejvíc pomoct.

Roy Keane Nesmlouvavý, bojovný záložník se proslavil jako kapitán United, kde strávil dvanáct let. Pásku nosil po osm z nich. Závěrečnou sezonu kariéry strávil ve Skotsku v dresu Celtiku Glasgow. Kromě bojovnosti na hřišti se Keane proslavil i četnými spory - dobře známé jsou jeho hádky s trenérem irské reprezentace Mickem McCarthym a samozřejmě incident s Alfem Inge Haalandem. Nor Keana podezříval ze simulování, kapitán „rudých ďáblů“ přitom utrpěl vážné zranění. Otci kanonýra Erlinga Haalanda se pomstil v manchesterském derby, šíleným zákrokem mu víceméně ukončil kariéru. V trenérském štábu Martina O'Neilla byl asistentem u irské reprezentace i Nottinghamu Forest, víc než trenérská sesle mu ale sedí židle v televizním studiu. Coby expert ITV a Sky Sports je břitký, kritický, prostě stejně „bez filtru“ jako byl i na hřišti. Ostuda. Nejradši bych mu pár vrazil. Roy Keane, hvězda mezi TV experty

Nicky Butt Jeden z méně známých členů slavné Class of 92, pracovitý střední záložník. Byl to právě on, koho Ronaldo v 61. minutě vystřídal, když poprvé vyběhl na hřiště v dresu United. Butt po 12 letech na Old Trafford požádal o přestup, aby mohl hrát víc, dalších šest sezon strávil v Newcastlu. Jeho kariéra málem končila hořce, se „strakami“ po sestupu musel strávit rok ve druhé lize, nakonec si ale ještě dal rok, ve kterém Newcastle vybojoval postup. Poslední tři zápasy aktivní kariéry odehrál v Číně. Jako mnozí další dlouholetí hráči United se i on na Old Trafford vrátil, momentálně drží u A týmu pozici šéfa rozvoje. Spolu s Ryanem Giggsem, Paulem Scholesem a bratry Nevillovými vlastní klub Salford City ve čtvrté lize, za který v minulé sezoně chytal Čech Václav Hladký.

Ryan Giggs Symbol dlouhověkosti, za United válel ještě ve čtyřiceti. Geniální hráč a mnohonásobný šampion - Premier League s „rudými ďábly“ vyhrál třináctkrát, FA Cup čtyřikrát, dvakrát Ligu mistrů. Po konci víc než bohaté kariéry byl asistentem trenéra Louise van Gaala. Údajně ho zklamalo, že po Nizozemcově vyhazovu nebyl jmenován hlavním koučem (otěže tehdy převzal José Mourinho), tak odešel. Od roku 2018 vede Wales, na lavičce ale od letošního dubna není. Řeší totiž vážné problémy se zákonem, byl obviněn z domácího násilí.

Paul Scholes Stejně jako Giggs, i on spojil celou kariéru s Manchesterem United. Dokonce nadvakrát - v roce 2011 pověsil kopačky na hřebík, z odchodu do důchodu se ale nakonec stala jen pauza, Scholes si střihl ještě sezonu 2012/13 a oslavil další titul. „Je to nejlepší záložník všech dob,“ prohlásil o něm Xavi. To už něco znamená... Scholesova trenérská kariéra už tak bohatá není. Chvíli byl hlavním koučem Oldhamu, loni byl dočasným trenérem Salfordu, který s kamarády z Class of 92 spoluvlastní. Často je hostem televizních studií při zápasech United v Evropě.