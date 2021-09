Oddaný Rooney neopustí klub v problémech: Co bych to byl za člověka

„Budu za klub bojovat. Neodejdu z lodi, která se kymácí. Potřebují někoho, kdo je povede. Jsem tomuhle klubu oddaný,“ řekl novinářům nejlepší střelec v historii anglické reprezentace.

Bývalý útočník Manchesteru United se ujal Derby County loni v listopadu, kdy odešel nizozemský trenér Phillip Cocu. Nejprve byl Rooney dočasným koučem, ale po dvou měsících získá stálé angažmá.

„Vyrostl jsem v obecním domě v Liverpoolu a vím, jak těžký život může být. Záleží mi na hráčích i lidech v klubu. Co bych to byl za člověka, kdybych odešel nebo vyrazil na dovolenou?“ uvedl pětatřicetiletý Rooney.

Zkritizoval majitele klubu Mela Morrise za to, jak se k těžké situaci postavil. Rooney se prý dozvěděl z televizních zpráv, že jde Derby do insolvence. „Nemluvil jsem s Melem od 9. srpna. Přijde mi to trochu neuctivé. Komunikace je důležitá, ať už jde o dobré nebo špatné zprávy, musíme se s tím vypořádat,“ prohlásil. Podle britských médií má Derby County dluhy mezi 50 a 70 miliony liber.