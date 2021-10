West Ham padl s nováčkem Brentfordem. Liverpool - Manchester City 2:2

První poločas šlágru 7. kola Premier League mezi Liverpoolem a Manchesterem City branku nenabídl, ukázal však nedostatky v defenzivní hře domácích. Hlavně souboje mezi Philem Fodenem a Jamesem Milnerem často vyznívaly ve prospěch hostujícího záložníka.

Právě Foden se dostal do první velké šance zápasu. Po individuální akci a výborné nahrávce Bernarda Silvy se anglický mladík zjevil sám před Alissonem Beckerem, brazilský brankář si však s jeho zakončením poradil a udržel Reds ve hře o tři body.

Do druhé půle vstoupili domácí aktivněji a po rychlém přechodu do útoku se v 59. minutě dostali do vedení. Salah potáhl balon, našel nabíhajícího Sadia Maného a senegalský útočník vstřelil svůj 99. gól v Premier League.

Hosté srovnali o v 69. minutě zásluhou Fodena. Aktivní anglický křídelník využil výborné práce Gabriela Jesuse na pravém křídle, odpoutal se od Milnera a střelou na zadní tyč srovnal stav. Liverpool znovu poslal do vedení Salah, ale v 81. minutě stanovil konečné skóre Kevin de Bruyne. Liverpool po sedmi kolech drží druhou pozici o bod za vedoucí Chelsea, City mají o bod méně a jsou třetí.

Brentford otevřel skóre ve 20. minutě zásluhou Mbeuma. West Ham si hlavně ve druhém poločase vytvořil velký tlak, ze kterého v 80. minutě vyrovnal Bowen střelou po hlavičkovém souboji Součka. Těsně před koncem rozhodl Wissa. Jeho tým ani napočtvrté v Premier League venku neprohrál a je sedmý. West Hamu patří devátá příčka.

Tottenham doma zdolal Aston Villu 2:1 a přerušil sérii tří ligových porážek, během níž pokaždé třikrát inkasoval. Spurs poslal do vedení ve 27. minutě Höjbjerg, hosté odpověděli Watkinsonovým gólem v 67. minutě, ale krátce nato Tottenhamu zařídil vítězství vlastní brankou Targett.

Leicester na stadionu Crystal Palace ztratil dvoubrankový poločasový náskok a remizoval 2:2. "Lišky" nevyhrály ve čtvrtém kole po sobě.

Anglická fotbalová liga - 7. kolo:

Crystal Palace - Leicester 2:2

Branky: 61. Olise, 72. Schlupp - 31. Iheanacho, 37. Vardy

Tottenham - Aston Villa 2:1

Branky: 27. Höjbjerg, 71. Lucas Moura - 67. Watkins

West Ham United - Brentford 1:2

Branky: 80. Bowen - 20. Mbeumo, 90.+4 Wissa

Liverpool - Manchester City 2:2

Branky: 59. Mané, 76. M. Salah - 69. Foden, 81. De Bruyne