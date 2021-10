Zaostřeno na Ronalda. Čím tolik vyniká a proč neskončil v Arsenalu?

Cristiano Ronaldo. Slavný portugalský fotbalista, který si už jako malý kluk předsevzal, že se jednou stane nejlepším hráčem planety. A své nezkrotné touze podřídil všechno, co jen šlo. I díky tomu patří ve 36 letech mezi nejlepší playery Premier League, navíc stále ještě nekončí. Jaký je jeho příběh?

Možná málokdo ví, že chybělo málo a Ronaldo se nestal legendou Manchesteru United, nýbrž londýnského Arsenalu. Byl to totiž bývalý manažer Kanonýrů Arséne Wenger, kdo se tehdy sedmnáctiletou hvězdičku Sportingu Lisabon snažil v listopadu roku 2002 přemluvit, aby po sezoně přesedlala na Ostrovy a oblékala dres jeho týmu. Sám hráč měl být této myšlence dost nakloněný, nakonec však kývnul až Siru Alexu Fergusonovi. Ten se rozhodl ho v létě následujícího roku za každou cenu získat, jeho původním plánem ale bylo nechat ofenzivního šikulu ještě rok hostovat v Lisabonu.

Vývoj událostí však nabral jiný směr poté, co se „rudí ďáblové“ utkali se Sportingem v rámci slavnostního otevření stadionu Estádio José Alvalade. I díky Ronaldovi tenkrát domácí zvítězili 3:1, k čemuž se váže dost kuriózní historka. „Pamatuji si, že sami hráči Manchesteru tehdy přišli za panem Fergusonem, ať to hostování zruší, že ho zkrátka chtějí v mužstvu hned,“ zavzpomínal zástupce šéfredaktora deníku Sport Ondřej Škvor.

Ronaldo se tak už krátce po zápase stěhoval do Manchesteru, kde vydržel do léta 2009. A šlo o hodně plodné období, v němž si připsal hned 84 gólů a připsal si i tři triumfy v Premier League a jeden v Lize mistrů. Proto žádný div, že po něm mocně zatoužili v Realu Madrid, kam nakonec i přestoupil. Vedení Bílého baletu za něj dokonce neváhalo vysázet 80 milionů liber, což z něj až do roku 2013 dělalo vůbec nejdražší transfer planety.

A i v Madridu se Ronaldo stal legendou. Zároveň tam ale odstartoval věčný boj, zda je lepším hráčem on, nebo jeho rival z Barcelony Lionel Messi. „Kdybych si měl vybrat, tak svým pojetím hry je mi blíže Messi. Má jiný tah na bránu i jiné vedení míče, který si drží hodně nakrátko. Ronaldo je ale zase naprosto geniální v koncovce. Jak si dokáže najít balón v pokutovém území, jaký má výskok, to jsou věci, které by se od něj měli učit všichni mladší hráči. Jeho práce v šestnáctce je vážně úchvatná,“ podotkl fotbalový expert deníku Sport Pavel Hartman.

Ve 292 utkáních v dresu Realu Ronaldo nasázel těžko uvěřitelných 311 gólů, k tomu dvakrát získal titul La Ligy a rovnou čtyřikrát dovedl mančaft k triumfu v Champions League. Další krok mu ale nevyšel. Do Juventusu zamířil v létě 2018 s jasným cílem zlomit turínské prokletí a dokráčet na vrchol Ligy mistrů, leč vytoužené metě se tam nikdy nepřiblížil. Ba co víc, v poslední sezoně vyklidil slavný klub pozice i v Serii A, kde skončil až čtvrtý. Přišel odchod kouče Andrey Pirla, po kterém záhy následoval také Ronaldo.

„Svůj hlavní cíl, se kterým tam přišel, bohužel nesplnil. Proto byla tahle jeho éra neúspěšná. Dovedu si ale představit, že kulturu klubu jednoznačně povýšil. A to už jen tím, když jeho spoluhráči viděli, jakým způsobem na sobě dokáže pořád pracovat. Je to tisíciprocentní profesionál. Spoustu hráčů si myslí, že pro fotbal dělají maximum. Přitom ale nedělají ani polovinu toho, co on,“ glosoval Hartman.

Od letošního léta už je populární CR7 opět „doma“, tedy v dresu Manchesteru United. A svou misi začal skvěle. Trefil se v prvních třech utkáních po sobě, v premiéře proti Newcastlu dokonce hned dvakrát. Pak šla ale forma jeho i celého týmu dolů. V následujících třech zápasech se už prosadil pouze jednou, když svým gól rozsekl v Champions League bitvu s Villarrealem. I tak ale v sobotním duelu s Evertonem zasáhl do hry pouze coby střídající hráč a po remíze 1:1 vztekle odkráčel ze hřiště, čímž ještě zvýšil tlak na manažera Oleho Gunnara Solskjaera.

Zda jde jen o bouři ve sklenici vody, nebo počátek sporů mezi ním a koučem, ukáže až čas.