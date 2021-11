West Ham potěšil Křetínského. Moyes protrhl sérii, český zájemce v lóži

Pozor na West Ham! „Kladiváři“ výhrou 3:2 ukončili pětadvacet utkání dlouhou šňůru Liverpoolu bez porážky a bodově se dotáhli na druhý Manchester City. „Každý dnes podal výborný výkon. Byl to otevřený zápas, který rozhodla naše efektivita v zakončení. Velmi nám dnes pomohli fanoušci,“ chválil střelec vítězné branky Kourt Zouma domácí příznivce mezi nimiž byl i český miliardář Daniel Křetínský.

Patnáct ligových utkání nedokázal David Moyes porazit Liverpool. Poslední vítězství slavil ještě jako trenér Evertonu v Merseyside derby. Nyní je vítězem znovu. Po jedenácti letech. „Dlouhodobě se mi proti Liverpoolu nedaří, takže jsem za dnešní výhru moc rád. I za stavu 3:1 jsem byl stále nervózní, protože jsou tak dobrý tým,“ měl jen slova chvály pro svého soupeře trenér „Kladivářů“.

Domácí za historickým vítězstvím vykročili vynikajícím startem. Už ve čtvrté minutě si po rohovém kopu srazil míč do vlastní brány Alisson Becker, jenž byl ve tvrdém souboji s Angelem Ogbonnou a velmi se hněval na sudího Craiga Pawsona, že neodpískal faul. „Jasný faul. Zablokoval mu ruce, takže nemohl chytat. Nesmyslné rozhodnutí,“ zlobil se i Jürgen Klopp.

Fotbalovost se poté z nedělního šlágru naprosto vytratila. Divákům to ovšem před pauzou vynahradil Trent Alexander-Arnold. Pravý bek Liverpoolu potrestal hloupý faul Declana Rice a perfektní ranou z přímého kopu srovnal.

„V prvním poločase byl náš výkon v pořádku. Oni dobře bránili a my po zásluze srovnali, ale v druhé půli jsme chtěli být moc rychle ve vedení a oni mají sakra dobré brejky,“ litoval Virgil van Dijk druhé inkasované branky.

Rice totiž výborně zastavil útok hostů, předal míč Jarrodu Bowenovi, jenž ho udržel proti přesile a Fornals dokázal samostatný únik gólově zakončit. Učebnicový protiútok.

Ještě veseleji bylo na London Stadium čtvrthodiny před koncem, kdy Bowen svým centrem z rohového kopu našel na zadní tyči osamoceného Zoumu a fanoušci „Irons“ slavili potřetí.

„Ztráceli jsme příliš mnoho míčů, v rozhodujících momentech nám chyběl klid. Když má soupeř ve svém vápně osm, devět hráčů, tak to musíte pořád zkoušet a být trpěliví,“ zoufal si Klopp, kterého mohlo těšit vydařené střídání Divocka Origiho, střelce krásné branky na konečných 3:2.

Naopak domácí trenér byl v absolutní euforii. „Převzal jsem tým na konci roku 2019, když bojoval o záchranu. Letos jsme se dostali do pohárové Evropy a teď bojujeme opět o nejlepší čtyřku. Jsem na tým velmi pyšný. Fanoušci také cítí, že se nám daří a dnes vytvořili naprosto úchvatnou atmosféru,“ rozplýval se skotský trenér.

Jeho novým šéfem by se už v nejbližších dnech mohl stát Daniel Křetínský. Majitel Sparty sledoval vítězství West Hamu přímo z tribuny, zatím menšinový podíl v klubu by měl převzít co nevidět.