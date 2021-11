Proč West Ham válí: TOP standardky, křídla přes nohu, co Češi?

West Ham zažívá nejlepší období v historii. V Premier League je tým s Čechy Tomášem Součkem, Vladimírem Coufalem a Alexem Králem jen tři body od prvního místa! Proč se klubu, do kterého nedávno investoval i český miliardář Daniel Křetínský, tolik daří? To ve videu iSport TV rozebírá moderátor Martin Pešout s redaktorem iSport.cz Davidem Pávkem.

West Ham má sestavu plnou vysokých, silných hráčů v čele s Tomášem Součkem, Declanem Ricem či silákem na hrotu Michailem Antoniem. Není tedy divu, že je (spolu s Liverpoolem a Arsenalem) nejproduktivnějším anglickým klubem ze standardních situací. Při standardkách, které většinou servíruje levý bek Aaron Cresswell, má každý hráč jasně určenou roli.

„Kapitán Rice většinou nabíhá na bližší tyč a prodlužuje za sebe. Naprosto klíčový je Michail Antonio, který stojí co nejblíže brankáři. Proti Liverpoolu byla krásně vidět jeho práce, jak rozhodil Alissona, který nestihl zareagovat na Zoumovu rozhodující hlavičku,“ říká Pávek ve videu.

Vysocí hráči jsou pro West Ham klíčoví i při bránění v úzkém bloku. Odvrácené centry většinou sbírají křídla Jarrod Bowen a Said Benrahma, která pak peláší do brejku k soupeřově brance. Mimochodem, pravák Benrahma nastupuje nalevo, levák Bowen zase napravo.

„To je takový trademark Davida Moyese. Jeho křídla většinou hrají přes nohu, zasekávají si míče do středu. Díky tomu mohou podpořit osamoceného útočníka Antonia. Ofenzivně ladění beci, ať to je nalevo Aaron Cresswell, nebo napravo Vladimír Coufal či talent Ben Johnson, nabíhají do křídelních prostorů, kde se jim otevírá možnost na centr,“ popisuje redaktor Sportu.

Jaké charakterové typy hráčů si trenér Moyes vybírá? Jakou pozici teď mají Češi, včetně Alexe Krále, který zatím nedostává tolik příležitostí? Více se dozvíte ve VIDEU.