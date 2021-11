West Ham a Křetínský: další romance, brána pro Čechy, nebo byznys?

Anglickou ligu nikdy nevyhrál, od poslední trofeje ho dělí 41 let, v Londýně historicky nedominuje. Mnoho tradičnějších a zvučnějších klubů ale není. Fanoušci Hammers s pýchou i pompou tvrdí, že West Ham je „tím klubem, který vyhrál mistrovství světa“. Sestava na finále v roce 1966 čítala hned tři hráče United, tedy více než kteréhokoli jiného klubu. Dodnes je to jediný zlatý úspěch Anglie na Mundialu. Čerstvě vlastní 27 % londýnského celku Čech Daniel Křetínský.

Díky zlaté generaci z 60. a 70. let si West Ham oblíbila i královna Alžběta II. Traduje se, že velká část mediální scény v Británii jsou příznivci klubu. Stejně jako celá řada známých osobností od režiséra Alfreda Hitchcocka po komika Russella Branda – a na obou dvou se fanouškovská zkušenost evidentně podepsala různými způsoby.

Jméno klubu figuruje v knihách J. K. Rowlingové o Harrym Potterovi. Jeden z nejznámějších sportovních filmů, Green Street Hooligans s Elijahem Woodem, by bez West Hamu a jeho reálií nedával smysl.

A patrně nejčerstvější popkulturní zářez má svou odezvu i v současném dění okolo klubu. V satirickém seriálu o pomýleném americkém fotbalovém trenérovi Tedu Lassovi je aktuální druhá sezona završena momentem, kdy se Rupert Mannion, majitel Lassova fiktivního klubu Richmond, rozhodne koupit právě West Ham.

West Ham je drahý, ale koupě dává smysl. Má nevyužitý potenciál, soudí britský novinář

Nejen díky mohutné popkulturní stopě se klub vlastně nepotřebuje prezentovat insiderskými dokumenty jako Formule 1 skrze Drive to Survive nebo Sunderland zhmotněním své tragikomické marnosti na Netflixu.

Fanoušci West Hamu – a je jich opravdu mnoho – se rekrutují z elit, ale i sociálně nejsložitějších poměrů. Všichni přitom daleko dřív než příznivci jiných klubů vždy lpěli na „West Ham Way“. Jakési falešné nostalgii po pohledném a snílkovském fotbalu, který ale byl ve skutečnosti jen málokdy atraktivní a hlavně úspěšný. Paradoxně teď pod Davidem Moyesem jde tým zcela opačnou cestou, ale všichni jsou spokojení. Výsledky rozhodují.

West Ham je ale stále podobným oblíbencem neutrálních fanoušků jako třeba Everton nebo Aston Villa. Je jím však i proto, že už dlouho nic nevyhrál. Ještě víc než jeho souputníci je spící gigant, který dlouhodobě požíral sám sebe.

Idea romantického selhání je zakořeněna v celé identitě West Hamu a fanoušci Hammers ji vzali za svou - podobně jako příznivci celého anglického fotbalu. Právě na rozplynutých bublinách, které mají symbolizovat zmařené sny, je založena i klubová hymna.

Navzdory tomu je dnes West Ham atraktivní fotbalovou adresou i ze zcela pragmatických důvodů a z podstaty věci. Londýn si stále více upevňuje pozici globálního epicentra fotbalového byznysu. Hlavní sídlo v Londýně mají nejprestižnější fotbalové firmy, agentury a odborníci, Všichni jsou tu na očích a nikdo neujde důkladnému drobnohledu. V enormně konkurenčním prostředí je osobní reputace klíčová.

Navíc bydlet tu daleko víc než jinde v Británii chtějí i zahraniční hvězdy. Přilákat hráče do West Hamu je zatím za stejné peníze stále mnohem jednodušší než třeba do Newcastlu. Probíhající sezona Premier League je i proto ze třetiny tvořena týmy v aglomeraci Londýna.

A West Ham je momentálně nejlepším londýnským klubem v tabulce za první Chelsea. I díky tomu, že na London Stadium by mohl za pár let přivítat až 67 tisíc fanoušků, ale může mít ještě lepší vyhlídky než Blues, jejichž Stamford Bridge má sotva dvoutřetinovou kapacitu. Ani stadiony Arsenalu a Tottenhamu nemohou obsadit tolik sedaček. Nikdo z Londýna.

Potíž je snad jen v tom, že stánek West Hamu nepatří, a tak z něj nemůže získávat stoprocentní zisky. Na druhou stranu už dnes má na London Stadium extrémně výhodnou (a pro spoustu kritiků až příliš výhodnou) smlouvu s veřejnými institucemi.

Především za stadion nemusí splácet dluhy jako Tottenham. Chelsea má zase v šuplíku dechberoucí architektonický projekt renovace Stamford Bridge, zaplatit ho ale nezvládne ani Roman Abramovič. Do budoucna přitom není uzavřená ani otázka koupě London Stadium ze strany West Hamu, což by byla pro klub další obrovská vzpruha.

Daniel Křetínský se teď s trochou nadsázky může stát Mannionovou obdobou v reálném světě. Má před sebou potenciálně obrovskou investiční, ale i reputační příležitost a výzvu, která je ovšem „whole different ball game“. Tedy úplně jiným sportem než vlastnit Spartu a pomáhat celému českému fotbalovému prostředí dnes už snad čistě ze srdečních důvodů. Nejde jen o to, že vlastníte klub, ale taky o to, co s ním děláte.

Ono zanícení někdy mohlo stát v cestě větším úspěchům a efektivnějšímu řízení klubu, jakkoliv se fungování celého českého fotbalu v jeho současné podobě bez Křetínského prostředků nejspíš neobejde. Potenciální rozhodovací pravomoci českého miliardáře ve West Hamu jsou zatím neznámé, stejně jako to, jestli se Křetínský rozhodne pořídit si v budoucnu celý klub.

Už v tuto chvíli ale jasně deklaroval snahu vytvořit z klubu “bránu pro hráče z našeho regionu” tak, aby ze spolupráce profitovala i Sparta a West Ham. Což je na papíře bohulibý záměr pro celý český fotbal a východoevropský region. Pro české hráče a trenéry to může být nesmírně výhodné, inspirativní a motivující - ale jen pokud se celá věc uchopí správně a přijmou se zásady konkurenčního prostředí.

Pokud by každopádně na nejlepší ligu světa ze své podstaty fotbalisté i kouči měli, vlastně by žádnou bránu ani nepotřebovali. Už dnes se přitom trenéři musejí vzdělávat daleko víc, mimo jiné i jazykově. Hráči pochopitelně taky.

Jako taková brána nemá sloužit West Ham, ale samotná Sparta. Podobně jako je to v případě Red Bullu Salcburk, Midtjyllandu, Nancy a dalších “sekundárních” klubů v portfoliu majitelů. Tam mají hráči a trenéři ukázat, že mají na kluby jako West Ham. Snad je právě to Křetínského záměrem a jeho slova tak byla jen ztracena v překladu.

Pokud tomu tak nebude, celý plán může být pořádně ošidný. Je otázka, jak by přijali fanoušci West Hamu fakt, že by se do jejich týmu v nejlepší lize světa mohli dostávat hráči uměle na základě pasu. Ostatně vezměme to z druhé strany - když se objevily čínské naděje v české hokejové 2. lize, taky nešlo o bůhvíjak populární krok, který by navíc někomu v Česku zásadně prospěl.

Lze argumentovat portugalskou enklávou ve Wolverhamptonu v podání agenta Jorgeho Mendese, ale stačí si porovnat individuální schopnosti portugalských a českých hráčů a trenérů. Krok do Wolves byl jednoduše snahou o to, aby se Portugalci dostávali jinam než třeba do Španělska či Itálie, a ideálně koncentrovaně na jedno místo, aby z toho profitovala i reprezentace. Ne nutně o tři patra výš jako teď v případě Čechú.

Fanoušci West Hamu jsou zvyklí na neúspěch, selhání, nenaplněné ambice a nekonzistentnost. Cokoliv lepšího je může jen příjemně překvapit, což je zcela jiná pozice, než s jakou vstupoval český miliardář v roce 2003 do absolutně dominantní Sparty.

Každopádně na to, aby byl West Ham pro Křetínského další srdeční záležitostí, se jedná o příliš vysokou investici. Bude tedy zajímavé sledovat, zdali k ní Křetínský přistoupí co nejefektivněji jako k byznysovému projektu, což by ve výsledku mohlo pomoci i letenskému klubu a celému českému fotbalu. Můžeme být rádi, že tu někdo něco podobného vůbec chce - ale jen to pro zlepšení nestačí.