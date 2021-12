Souček po vyřazení: Výkon dobrý, chce to ale góly. Fanoušci se rvali

Jsou to velcí rivalové, jejich souboje vždy provází napjatá atmosféra derby. Na londýnské High Road před stadionem Tottenhamu byla ale ve středu vskutku vyostřená. Přijel West Ham. A příznivci obou celků dali najevo, že se v lásce opravdu nemají.

Vzduchem létaly nejen antisemitské nadávky a urážky, došlo i na potyčky a policie měla co dělat, aby znepřátelené tábory dostala od sebe.

Už tak napjaté vztahy mezi příznivci Spurs a „Hammers“ ještě více vyšponoval říjnový vzájemný zápas v Premier League. Během něj se podařilo jednomu z tottenhamských fanoušků otevřít část bariéry, která oddělovala obě skupiny. Spustila se tlačenice, mela, během níž létaly vzduchem kelímky, slyšet byly nadávky a došlo i na fyzické střety.

Nevraživost mezi podporovateli londýnských klubů je opravdu veliká. Dokreslují ji další konfrontace z let minulých. V listopadu 2015 byl jeden z příznivců West Hamu hospitalizován poté, co jej bodli nožem do oblasti břicha. O tři roky později zase vyváděli během utkání dva fanoušky Tottenhamu ze sektoru Westhamských, při scházení schodů je doprovázelo bučení, nadávky a dokonce došlo i na napadení.

Samotný středeční pohárový duel skončil výhrou Tottenhamu 2:1 a „kohouti“ si tak zahrají o postup do finále. Mezi nejlepší čtyřku je nasměroval zejména Steven Bergwijn. Nizozemský záložník vstřelil v 29. minutě úvodní gól čtvrtfinále proti West Hamu. Na jeho trefu vzápětí zareagoval vyrovnávací brankou Jarrod Bowen, ale hned v 34. minutě připravil Bergwijn gól pro Lucase Mouru. Ten se ukázal následně jako postupový.

„Venku z poháru… Jsme zklamaní! Výkon byl dobrý, ale je potřeba přidat góly. Musíme se rychle zotavit a být připraveni na vánoční zápas,“ napsal po vyřazení z Ligového poháru český záložník West Hamu Tomáš Souček na svůj Twitter. Hammers čeká 26. prosince domácí utkání Premier League proti Southamptonu.

Přestože „kladiváři“ s Tottenhamem prohráli, byl s jejich představením spokojený i trenér David Moyes. „Byl to určitě lepší výkon, než jaké jsme předváděli v posledních týdnech. Toto jsme potřebovali, takovou hru od nás očekávám. Nemůžeme vyhrát všechny zápasy, ale pokud budeme hrát takto, vítězství budou přicházet,“ konstatoval kouč Moyes.