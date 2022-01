Pnutí v United. Martial nechce být v týmu, řekl kouč. Forvard to odmítl

Další malér v povadlé říši „Rudých Ďáblů“. Nejprve promrhané dvougólové vedení na trávníku Aston Villy a následně nevinný dotaz anglického novináře, proč nehraje Anthony Martial? „Odmítl být součástí mužstva. Normálně by byl, ale nechce. To je důvod, proč s námi necestoval na zápas,“ odvětil Ralf Rangnick, dočasný trenér Manchesteru United. Tohle tvrzení ale francouzský forvard rezolutně odmítl.

Na svůj Instagram dal příspěvek, že by nikdy neodmítl nastoupit za Manchester United. „V klubu jsem sedm let a vždy jsem se choval s respektem k němu i k fanouškům.“

Aby bylo jasno. Martial na konci prosince nakráčel do Rangnickovi kanceláře a oznámil mu, že chce odejít. Potřebuje novou výzvu, znovu nakopnout stagnující kariéru. „Ano, mohu potvrdit, že jsem s Anthonym mluvil. Vyjádřil se jasně, chce pryč,“ potvrdil německý kouč. Od té doby šestadvacetiletý Francouz nefiguroval v žádné zápasové nominaci.

Martialovi vadí především malé herní vytížení a nedůvěra. Přeci jen už nejde o talentovaného mladíka, ale o forvarda v ideálním fotbalovém věku. „Potřebuje hrát. Nemůže jen vysedávat na lavičce. Chce pryč už během ledna," uvedl hráčův agent Philippe Lamboley.

Na Old Trafford dorazil Martial coby devatenáctiletý talent v roce 2015. Do Monaka za něj putovalo 36 milionů liber (1,05 miliardy korun), čímž se stal v té době historicky nejdražším fotbalovým teenagarem.

A lepší debut si nemohl přát. V „Divadle snů“ se hrála anglická klasika – Manchester United s Liverpoolem. Domácí vedl 2:1 a hosté se tlačili za vyrovnáním. Francouz se do hry dostal na poslední půl hodinu. Čtyři minuty před koncem si převzal míč na křídle, proháčkoval se do vápna, kde znemožnil slovenského stopera Martina Škrtela a placírkou na zadní pečetil výhru 3:1.

Fanoušci si Martiala okamžitě zamilovali, viděli v něm nového Thierryho Henryho, akorát v dresu Manchesteru. Francouz v úvodních sedmi duelech za United nasázel čtyři branky. Ale už tehdejší trenér Red Devils Louis van Gaal upozorňoval, že si forvard formu musí udržet. Čímž narážel na pracovní morálku, která už v té době nebyla zrovna nejvyšší.

Po sedmi letech se dá rekapitulovat – Martial se novým Henrym nestal.

Talentu měl na rozdávaní. Problém byl ale jinde. V hlavě. Skvěle to trefil José Mourinho, jenž jej trénoval sezonu a půl. „Vedl jsem Benzemu v Realu Madrid. Nikdy jsem s ním neměl problém, jen jsem mu pomáhal. Šlo o rozeného střelce. Ale Anthony byl jiný. Především po mentální stránce. Věřil jsem, že naplní obrovský potenciál, což se nikdy úplně nepovedlo,“ líčil portugalský kouč, toho času trenér AS Řím.

Nejlepší výkony předváděl Martial v sezoně 2019/2020 pod Ole Gunnarem Solskjaerem. Norský kouč na něj vsadil pokerovou terminologií all in, postavil ho doprostřed útoku a vložil do Francouze plnou důvěru. A ten mu ji splácel. Tedy alespoň v tom ročníku. V 33 ligových duelech nasázel sedmnáct branek a zdálo se, že konečně dozrál v hotového hráče, na němž United postaví ofenzivní vozbu.

Jenže v další sezoně v 27 utkáních Premier League se prosadil jen čtyřikrát. Což je na útočníka zoufale slabé číslo. Do toho se zranil, přišel o místo v sestavě a herní pohoda byla ta tam. V aktuálním ročníku zasáhl pouze do dvanácti ligových klání a prosadil se pouze jednou. Fanoušci Martialovi vytýkají především ležérnost, slabý pohyb a neochotu presovat.

Spojení Martial – Manchester United se začalo trhat. A nyní se zdá být definitivně přetrhlé. Red Devils jasně deklarovali, že Francouzovi nebudou bránit v odchodu. Ve hře je hostování do konce sezony.

Zájem projevila Sevilla, jenže United požadovali, aby španělský klub platil celý Martialův plat, což činí 150 tisíc liber týdně (4,4 milionů korun), a k tomu i poplatek za půjčku. Z těchto námluv sešlo. Problém tkvěl především v útočníkově gáži.

Mluví se o zájmu Juventusu či Barcelony. Nabídky Newcastlu a Tottenhamu odmítl. Martial přitom není sám, kdo vyjádřil touhu upustit Manchester.

Nepohoda v kabině United není žádným tajemstvím. Na nedostatek herního vytížení žehrá gólman Dean Henderson, jenž na začátku sezony prodělal covid a po návratu jej do brány nepustil David De Gea, chytající v parádní formě. „S Deanem jsem mluvil a řekl jsem mu, že bych byl rád, kdyby zůstal,“ vyjádřil se Rangnick. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že United jsou stále ve hře ve třech soutěžích a potřebují široký kádr.

Dalším žadatelem o deportaci je Donny van de Beek. Čtyřiadvacetiletý střední záložník v této sezoně Premier League odehrál pouhých 68 minut. Moc touží po nominaci na mistrovství světa v Kataru. Nizozemský trenér Van Gaal mu jasně řekl: Musíš víc hrát. „Chápu ho, ale konkurence na jeho postu máme velkou,“ uvedl Rangnick.

Nejdražší fotbaloví teenageři:

1. Kylian Mbappe z Monaka do Paris Saint-Germain v roce 218 za 150 milionů liber (4,4 miliardy korun) 2. Joao Felix z Benfica do Atlétika Madrid v roce 2019 za 105 milionů liber (3,1 miliardy korun) 3. Matthijs de Ligt z Ajaxu do Juventusu v roce 2019 za 68 milionů liber (2 milardy korun) 4. Anthony Martial z Monaka do Manchesteru United, 2015 za 58 milionů liber (původní částka byla 36 milionů liber a s bonusy se vyšplhala až na v přepočtu 1,7 miliardy korun) 5. Rodrygo Goes, ze Santosu do Real Madrid v roce 2019 za 50 milionů liber (1,46 miliardy korun)