Králova stagnace? Musí se zamyslet, zda zvolil správně a co dál, říká Pudil

Co se podle vás děje s Alexem Králem ve West Hamu?

„Není v jednoduché situaci. Pár šancí dostal, ale měl nějaké zranění, dostal covid, to mu moc nepomohlo. Navíc Souček s Ricem hráli skvěle, trenér Moyes neměl důvod zálohu rotovat. Asi se Alex bude muset zamyslet nad tím, zda zvolil správně a jak dál v tomhle angažmá.“

Jak to funguje na Ostrovech – může se jít hráč zeptat trenéra, proč nehraje, nebo se musí makat a čekat?

„Většinou jsem měl štěstí na trenéry a mohl jsem za nimi jít. Zeptat se jich, jak vidí moji situaci, co se mnou plánují a co třeba mám dělat jinak. Problém je v tom, že Alex není jediný v kádru, kdo by chtěl víc hrát. West Ham má našlapaný tým, spousta hráčů se nedostane ani do nominace. Alex chodí aspoň na lavičku.“

V říjnu v rozhovoru říkal, že si musí zvyknout na jiné tempo, intenzivnější tréninky. Není půlroku dostatečně dlouhá doba?

„Hrál jsem jenom Championship, která je daleko víc o běhání než Premier League. Ta je spíš o držení balonu, taktice, posouvání a kombinaci. Člověk si na to musí zvyknout, ale nemyslím si, že by aklimatizace trvala tak dlouho. Musíte holt čekat na šanci a pak ji okamžitě využít. V Anglii neexistuje zimní pauza, kde by Alex víc potrénoval, dostal prostor v přáteláku a mohl se předvést. O to těžší to pak v rozběhnuté sezoně má.“

Při absencích Declana Rice a Tomáše Součka raději hrají zkušený Mark Noble a ofenzivní záložník Manuel Lanzini. O čem to vypovídá? Nevěří mu?

„U Alexe je to dlouhodobější záležitost. Už EURO mu nevyšlo ideálně, vypadl ze sestavy národního týmu. O místo ve West Hamu tak vlastně bojuje pouze na tréninku. A jestli tam lidé nejsou přesvědčeni, že může nastoupit, tak to neudělají. Tak to funguje. Noble je navíc velká persona. Přes toho se těžko dostanete do hry. Ale v létě bude končit. Třeba právě jeho místo obsadí Alex a začnou mu během jara dávat víc prostoru, aby si zvykal.“

Půjde to i při boji o příčky zajišťující Champions League?

„To určitě ne. Ale ještě budou hrát FA Cup, kde by určitě mohl nastoupit. Asi jedna z mála šancí. Těžko se bude zkoušet v soutěži, kde klub bojuje o Ligu mistrů. To si moc nedokážu představit. Jedině, kdyby ještě teď v zimě prodali Rice.“