Liverpool vyfoukl posilu rivalům. Díaz soupeřil s Messim, nahradí hvězdy?

Nejproduktivnější útok Premier League se rozroste o nové jméno. Liverpool podle zpráv z Anglie na poslední chvíli vstoupil do boje o Kolumbijce Luise Díaze, o kterého stál Tottenham a Manchester United. Cena za oporu Porta může dosáhnout až 50 milionů liber.

Je to přestupová sága se vším všudy. Na Luise Díaze, 25letého křídelníka Porta, si myslel Manchester United, kterému se lov v portugalské lize nedávno osvědčil s Brunem Fernandésem. Do hry se pak zapojil Tottenham a „rudé ďábly“ předběhl. Podle zpráv Daily Mailu bylo jednání tak daleko, že vedení londýnského celku považovalo dohodu s portugalskou stranou za hotovou, s tím, že jen zbývá ústní domluvu přenést na papír.

Jenže víte, co se děje, když se dva perou…

Třetím, který se teď bude smát, je Liverpool, s 58 osmi vstřelenými brankami nejproduktivnější tým Premier League. Druhý tým tabulky vstoupil do jednání za pět minut dvanáct, v pondělí se anglický přestupový trh uzavře. Díaze přilákal fakt, že s „reds“ si může zahrát Ligu mistrů, Porto zase přesvědčila nabídka. Za Kolumbijce mají dostat 37,5 milionu liber nyní a dalších 12,5 v případných bonusech. To by celkovou sumu za křídelníka vyhnalo na hezky kulatých 50 milionů liber (1,47 miliardy korun).

Liverpool v Kolumbijci s přezdívkou „Lucho“ nejspíš vidí podobné kvality jako v Mohamedu Salahovi. I Díaz je křídelník, který má ale na hřišti volné pole působnosti a je ve svém týmu hlavním zakončovatelem. V první sezoně v Portu dal 14 branek, ve druhé dalších 11, teď se už během půl sezony dostal na 16.

Podle portugalského deníku O Jogo se řeší jen to, zda se Díaz k Liverpoolu přidá už teď, nebo až v létě na další sezonu. V ní bude Kloppův tým řešit složitou situaci v útoku – Mohamed Salah, Sadio Mané a Roberto Firmino vstoupí do poslední sezony svých aktuálních kontraktů. Bude velkým dilematem, zda si „reds“ všechny třicátníky z klíčového tria ponechají, nebo někoho z nich nahradí. Už teď se přes Firmina výrazně prosazuje Portugalec Diogo Jota, s 10 brankami druhý nejlepší střelec ligy po dvanáctigólovém Salahovi.

Díaz k tomu dodá další konkurenci. Na boj se superhvězdami je zvyklý – do povědomí se nejvíce zapsal na loňském turnaji Copa América, kdy vystřílel Kolumbii bronz a přetahoval se s kapitánem vítězů Lionelem Messim o zlatou kopačku. Nakonec se o ni museli podělit, oba se zastavili na čtyřech trefách.