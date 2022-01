Newcastle vyfoukl Arsenalu posilu. Až spadneš, nebreč, zuří fanoušci

Bruno Guimaraes v dresu Lyonu • Twitter. com / Bruno Guimaraes

Zatímco v klubové kase disponuje Newcastle prakticky neomezeným bohatstvím, bodů v tabulce má poskrovnu. „Magpies“ bojují v Premier League o holý život. Nachází se na osmnáctém sestupovém místě, a aby si klub udržel prvoligový status i v dalším ročníku, majitelé vypisují bujaré šeky. Jeden takový v hodnotě 40 milionů liber (1,2 miliardy korun) poslali i do Lyonu za Bruna Guimaraese. Brazilce si přitom vysnil Mikel Arteta, jenže středopolař dal přednost tučnější výplatní pásce a navíc si na Twitteru rýpl do „Gunners“. Fanoušci Arsenalu pochopitelně zuří.

O příchodu Bruna Guimaraese do Arsenalu se spekulovalo od začátku ledna. Mnohými se přesun čtyřiadvacetiletého záložníka na Emirates považoval za hotovou věc. Dokud se do toho nevložil Newcastle. S Lyonem se rychle domluvil na přestupové sumě a v St. James Parku vítají další díl do skládačky na cestě za záchranou.

Guimaraes se přestupem k „Magpies“ už stihl pochlubit na Twitteru, kam umístil video, které začíná titulky anglických médií: Arsenal čelí konkurenci dvou týmů o zisk Bruna. Arteta touží po posile z Lyonu. Nad příspěvek navíc Brazilec napsal, že přichází nádherná kapitola.

Čímž samozřejmě rozvášnil příznivce„Gunners“. Ti zuří. „Až sestoupíš, nevracej se k nám brečet!“ napsal jeden. „Oficiálně si nám vyhlásil válku. Půjdeme po tobě,“ přidal se další. Našli se i tací, kteří naopak obrátili hněv směrem k vedení Arsenalu: „Oficiálně si udělal srandu s Edua (sportovní ředitel) a Artety. Jsme pro smích,“ pálil fanoušek do vlastních řad. „Zajímali jsme se, ale ani jsme prý nepodali oficiální nabídku, proč?“ nechápal jiný.

O hráče do středu pole moc stál Arteta. Cítí, že jeho mužstvo nutně potřebuje posílit právě v srdci zálohy. Jenže vedení Arsenalu ostrouhalo. Newcastle neváhal, Bruna si vytyčil jako jeden ze čtyř hlavních přestupových cílů. A svůj cíl splnil.

„Je to extrémně talentovaný a zajímavý hráč. Jsem šťastný, že se nám podařilo ho podepsat. Nepochybuji, že se okamžitě stane přínosem v bojích do konce sezony. Ve Francii předváděl parádní výkony. Navíc je to brazilský reprezentant. Věřím, že se naši fanoušci jeho hrou budou bavit,“ liboval si Eddie Howe, kouč Newcastlu.

Tím ale zběsilé posilování „Magpies“ nekončí. Dolaďuje se příchod stopera Dana Burna z Brightonu za 13 milionů liber (380 milionů korun), čímž se lednové výdaje na přestupy Newcastlu zatím vyšplhají na sumu 90 milionů liber (2,6 miliardy korun). V zimním přestupovém okně klub už kontroverzně podepsal Chrise Wooda z Burnley za 25 milionů liber (730 milionů korun) a Kierana Trippiera z Atlétika Madrid za 12 milionů liber (350 milionů korun).

A mluví se i o dalších posilách. Levou obranu vyztužil Matt Target z Aston Villy, do brány chce Newcastle v rámci hostování získat nevytěžovaného gólmana z Manchesteru United Deana Hendersona a z kádru „Red Devils“ by si zároveň rád vypůjčili i Jesseho Lingarda. Duo z United nakonec ale nedorazilo.