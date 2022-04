Vydrův návrat s asistencí. Byl platný, skvělý zápas, chválil kouč i spoluhráč

„Byl to zrádný zápas, ale měli jsme v něm dobrý úvod. Hráli jsme s energií a nasazením. Využili jsme situace, které byly důležité,“ řekl na klubovém webu Dyche. „Mluvil jsem se středními záložníky o střílení gólů. Jay (Rodriguez) se pak skvěle prosadil a i Vyds (Vydra) přišel na hřiště, byl platný a asistoval u vítězného gólu,“ doplnil Dyche.

Devětadvacetiletý Vydra nehrál soutěžní zápas přes dva měsíce. Na konci ledna se podrobil operaci tříselné kýly a při březnovém návratu k tréninku si zase vykloubil loket. Kvůli tomu přišel i o účast v kvalifikaci o postup na mistrovství světa.

Rodák z Chotěboře nastoupil proti Evertonu v 80. minutě za stavu 2:2 jako náhradník za Wouta Weghorsta. O pět minut později našel zpětnou přihrávkou od koncové čáry v pokutovém území Maxwela Corneta a ten rozhodl.

„Už je to nějaká chvíle, co jsem se naposledy trefil, takže to pro mě bylo něco speciálního. Ty oslavy byly neuvěřitelné. Je to pro nás velké vítězství,“ řekl Cornet a Vydru pochválil za pohotovou přihrávku. „Pracoval na sobě v tréninku každý den, aby se co nejdřív vrátil a mohl nám pomoci. Teď to zase potvrdil. Jsem za něj i za celý zbytek týmu rád,“ doplnil útočník z Pobřeží slonoviny.

Burnley přerušilo v lize sérii čtyř porážek a má na kontě 24 bodů. Everton na posledním nesestupovém místě má jen o bod více. V dalším utkání bude Burnley bojovat na hřišti posledního Norwiche. „Bude to další velký zápas. Každé utkání ve zbytku sezony je pro nás teď důležité. Nechceme na konci ničeho litovat, takže teď musíme jít do všech duelů na maximum,“ dodal Cornet.