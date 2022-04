Debata Hřebíka s Barákem o výchově hráčů a repre. Trenér? Neukvapme se

Výsledek na EURO byl zázrak

Antonín Barák o stavu reprezentace:

„Chybí nám kvalitní hráči. Nezávidím žádnému trenérovi, který by měl jít k národnímu týmu. Ať už přijde někdo jiný, nebo zůstane Jarda. Je obdivuhodné, jak jsme dopadli na EURO. Koukal jsem, že současný realizák je třetí nejúspěšnější v samostatné české historii. A když porovnám, jaké hráče měli trenéři před ním… To byla naprosto odlišná generace. Nás musí zajímat, jak budou současní kluci ve věku čtyř let vypadat za 15 let. Stát se musí více zajímat a sport podporovat, jenže nic takového se neděje. Země kolem nás pracují systémové, vzdělávají trenéry, rodiče, hráče, fanoušky, funkcionáře… Všichni vidí, jak to funguje. My máme rozbité prostředí napříč sporty. Copak je fotbal jednotný? Každý je přesvědčený, že to dělá nejlíp.“

Neumíme analyzovat úspěchy i neúspěchy

Jaroslav Hřebík o úpadku kolektivních sportů:

„Asociace si musí vybírat správné lidi, o nich to všechno je - o odbornosti a znalostech. Mít koncepci a vize. Do problémů se dostává čím dál víc kolektivních sportů. Musíme změnit prostředí v širším kontextu. Stačí se podívat na hokej: Alibizujeme si, když se nám něco povede. Neumíme udělat analýzu úspěchu i neúspěchu. Nehledíme na činnosti a vývoj ve světě. Nevíme, kam směřovat. Náš problém není o jednom trenérovi reprezentace. Potíže jsou hlubšího rázu. Musíme změnit přístup všech důležitých lidí s pravomocemi. A především se nevydat cestou pokus-omyl. Snažme se inspirovat v zahraničí a přidávejme svoje vlastní myšlenky.“

Ať rozhodne analýza

Jaroslav Hřebík o odvolávání Šilhavého:

„Dřív mívali reprezentační trenéři respekt. Trenéři Ježek, Uhrin a Vejvoda byli respektovaní prostředím. Dnes máme Jardu Šilhavého, který za daných podmínek a okolností dosáhne relativního úspěchu na EURO, ani jsme si odborně nevyhodnotili jeho dosavadní práci, co mu vstupovalo do cesty za faktory, a my už jej povrchně odvoláváme, že vše udělal špatně. Nikdo dosud nepředstavil žádnou analýzu, na jejímž základě by se mohl odvolat. Místo toho už se hledají jiní, o kterých vlastně ani nevíme, jak kopírují moderní trendy. Čtu o různých jménech, ale nevím, jak by řešila kritické až krizové situace. Správně by trenéra měla hledat sportovní rada a svaz dát na její doporučení.“

Přestali jsme vnímat odbornost

Antonín Barák o technickém řediteli FAČR:

„Je devět měsíců od voleb a pozice technického ředitele stále není obsazena. To je strašně dlouhá doba. Pokud se máme bavit o konkrétních jménech, za mě by se mělo přemýšlet i o návratu Michala Prokeše. Spousta věcí se za jeho působení nastartovala. Spojoval fotbalové prostředí. Jezdil do klubů, bavil se s lidmi. Chtěl shromažďovat inovativní myšlenky. Dával dohromady vizi, jaké hráče vychovávat. Přijde mi, že jsme zapomněli naslouchat vzdělaným lidem, a jsme přesvědčeni o svých pravdách. Přestali jsme vnímat odbornost a lidi, kteří ji chtějí přenášet a sdílet, vytlačujeme mimo společnost. Chybí nám větší erudice a nároky. Je to vidět v ligovém prostředí, u řady trenérů chybí snaha o větší vzdělávání.“

Dejme na znalost

Jaroslav Hřebík o adeptech za Šilhavého:

„Řeknu to z větší hloubky. Když trénuju, chci znát i své trenéry-soupeře. Jak uvažují, jakým způsobem proti nám budou hrát. Potřebuji znát jejich charakter, jejich erudici, jak vnímají fotbal, jak jsou schopní reagovat na určité vývoje. Musíte je zanalyzovat. Co se týká českého prostředí, nedovolím si říct, kdo je správný adept k národnímu týmu. Neznám tolik Ivana Haška či Luboše Kozla. Lidí do hloubky znám jen pár: třeba Davida Holoubka či Vencu Kotala. To jsou lidé, které jsem poznal zblízka, dělal jsem s nimi a vím, jak pracují a reagují.“

Není to jen o jménu

Jaroslav Hřebík o Haškově možném návratu:

„Vyjadřovat se ke kolegovi, kterého natolik do detailu neznám, nemám rád. Reprezentační trenér má nejdůležitější úkol – musí fotbalu rozumět. Ivan mu rozumí. Ale musí mít dostatečnou praxi, aby uměl reagovat na určité situace. Některé jsou těžší, některé dokonce krizové. Za týden bych nastudoval jeho práci, zápasy, jak reagoval… Není to o tom, že si řekneme jméno a bude hotovo. Trenér musí být vybraný dobře.“

Antonín Barák:

„Jméno Ivana Haška se objevuje... Bojím se, aby se neudělalo ukvapené rozhodnutí, protože je to velmi důležité. Kolikrát si i na klubové úrovni management myslí, že si výměnou kouče pomůže – jen krátkodobě. Je to dlouhodobý problém.“

O tom všem a celé řadě dalších témat diskutovali v novém a výjimečném speciálním vydání Dloubáku člen sportovní rady FAČR a koordinátor metodiky mládeže FK Dukla Praha Antonín Barák a ředitel akademie AC Sparta Praha Jaroslav Hřebík. Moderuje Martin Vait.

0:00 Co bude dělat sportovní rada FAČR a jak změnit prostředí v českém fotbale?

18:15 Jak vyhodnotit práci Jaroslava Šilhavého a má se měnit trenér?

32:37 Kdo by měl přijít na pozici technického ředitele FAČR a co by měl dělat?

55:45 Co Ivan Hašek a proč český fotbal od příchodu nového vedení nedělá dostatek pro samotný sport?

75:15 Přetěžuje český fotbal hráče víc než ostatní prostředí a jak řešit sport Slavia vs. reprezentace?

87:07 Má pro český fotbal smysl cesta zahraničního trenéra?

