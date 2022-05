Persona non grata. Pikantní konec Pogby v United, zájem mají City

Rodrygova vítězná modlitba s Viniciem po postupu Realu do finále Ligy mistrů • Reuters

Paul Pogba by mohl zamířit do Manchesteru City • koláž iSport.cz

Schyluje s k pikantnímu přestupu?! Paul Pogba by podle informací britských médií mohl v létě vyměnit jeden klub z Manchesteru za druhý. Ano, skutečně se hlasitě mluví o přesunu z United do City. Pep Guardiola si prý francouzského záložníka vyhlédl jako jednu z možných náhrad za zkušeného Fernandinha, Pogba navíc bude k mání jako volný hráč...

Fanoušci Red Devils jsou přísní. Chodbami jejich paměti stále zní ozvěna dávných triumfů. „Pět let jsme nic nevyhráli,“ lamentují. „Velká minulost, neslavná přítomnost.“ Komu to kladou za vinu? „Mně,“ šklebí se Paul Pogba, jako by se prodíral hnízdem pavouků. „Všechno hází na mě. Jsem osoba nežádoucí...“

Pět let je ve fotbale celkem dlouhá doba. Zvlášť v případě klubu tak vlivného jako Manchester United. Když pět let utrácíte stamiliony a nic to nepřinese, všechno se jen zhorší a deformuje směrem k úděsnému.

Symbolem zmaru je Paul Pogba. Když příznivci vysloví jeho jméno, ucítí v ústech pachuť zklamání. Neexistuje hráč, který by fanouškovskou základnu rozděloval víc. Všechny zmařené tužby a pocit beznaděje.

V létě 2016 přitančil jako nejdražší fotbalista historie (105 milionů eur). Dočkal se poct a okázalého přijetí. „Nejlepší záložník světa,“ culil se José Mourinho. „Budoucí vítěz Zlatého míče.“ Z dnešního pohledu to člověka nutí k úsměšku. Někdo ostřejší by řekl: „To je taková blbost, že to odpálí všechny vaše IQ body.“

Pogba se stal oporou, o kterou se nedá opřít. Bilanci nemá špatnou, během šesti let si připsal 39 gólů a 47 asistencí. Jenže ho stíhala zranění a především výkony plné rozporů. Jednou zazářil a byl fantastický – fotbalista znamenající rozdíl.

Pak se propadl až po boltce do bahna průměrnosti, nedůslednosti, otrávenosti, zahořklosti a stále stejných chyb.

I proto klub v létě po konci smlouvy pravděpodobně podruhé v kariéře (a už zřejmě navždy) opustí. Podle britských médií je vysoko na seznamu posil Manchesteru City, což by byl velmi pikantní přesun. Pep Guardiola bude nového středopolaře hledat, protože se očekává konec zkušeného kapitána Fernandinha.

Finance nejsou pro aktuálního lídra Premier League problém, jistě by Pogbovi mohl nabídnout adekvátní podmínky. Mluví se ovšem také o zájmu PSG nebo Juventusu. Jeden zajímavý transfer na trase United - City se už v minulosti odehrál, v roce 2009 se touto cestou vydal argentinský střelec Carlos Tevéz.

Fuck off, Pogba

Zarytým vyznavačům United šel na nervy ten do očí bijící nesoulad – v reprezentaci Pogba hrál úplně jinak. Pravidelně exceloval a Francii dvakrát pozlatil (MS 2018, Liga národů 2021). Na Old Trafford takový charakter neměl a barvil si leda vlasy.

„Ale no tak,“ namítli by jeho zastánci. „Red Devils díky němu vyhráli Evropskou ligu (2017) a loni byli ve finále (podlehli Villarrealu). Nechyběl v ideální sestavě roku a převzal cenu pro nejlepšího hráče soutěže.“

To ano, ale taky ho stíhala zranění, skandály a kontroverze. A formu ztratil častěji než Krteček kalhotky a Zdeněk Pohlreich víru v českou gastronomii.

Všechno vyvrcholilo v této sezoně, která připomínala vtělenou bídu. Francouze, jenž v březnu oslavil 29. narozeniny, fandové vypískali a z trávníku ho vyprovázeli popěvkem: „Fuck off, Pogba!“

To zažít nechcete. Na Old Trafford obzvlášť. „Musím být upřímný,“ řekl Paul. „Posledních pět sezon mě neuspokojilo – opravdu vůbec ne. A tahle sezona je úplně zabitá.“

Záložníka deptá způsob, jak ho trenéři v Anglii využívají, a opakovaně dal najevo nelibost, že nehraje v ideální pozici.

„Za Francii je to jednoduché, znám svou roli a cítím důvěru spoluhráčů i kouče Deschampse. V United se systém pořád mění. A nejen systém, ale i spoluhráči, pojetí, koncepce, taktika, požadavky. Jakou mám roli? Ptám se, ale odpověď nemám. Je těžké být konzistentní, když dochází k tolika změnám, ať už individuálním, či týmovým. Necítím se dobře.“

Bude to od léta lepší? A třeba i v dresu městského rivala?