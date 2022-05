Liverpool zakopl v boji o titul. Klopp: Není to pohřeb, ale pomůže jen štěstí

Liverpool po sobotním zaváhání vede tabulku anglické ligy o skóre před Manchesterem City, obhájci titulu ale v případě dnešního vítězství nad Newcastlem odskočí Kloppovu týmu čtyři kola před koncem na rozdíl tří bodů.

„Nejdřív bych chtěl říct, že se musíme přestat chovat, jako bychom byli na pohřbu. Takhle úplně jsem to klukům neřekl, ale přesně tak vypadá nálada v kabině,“ citovala Kloppa agentura Reuters.

„Něco takového se prostě stává, ale pořád se bavíme jenom o fotbale. Já jsem v životě zažil spoustu mnohem horších věcí a pořád jsem tady,“ prohlásil čtyřiapadesátiletý trenér.

Klopp si je nicméně vědom, že jde nejspíš o rozhodující ztrátu, protože City podle něj už do konce soutěže nezaváhá. Naděje na zisk titulu se ale bývalý kouč Dortmundu ani přesto nevzdává.

„Nám už pomůže jen štěstí. Sice nečekám, že City prohraje, ale představte si, že by se to stalo a my bychom stejně titul nezískali, protože už bychom v to nevěřili. To by bylo šílené,“ řekl Klopp.

„Ale já se nestarám, jak bude hrát City s Newcastlem. Zajímá mě náš úterní zápas s Aston Villou,“ dodal německý kouč, jehož tým je stále ve hře o čtyři trofeje. Liverpool už ovládl Ligový pohár a je ve finále Anglického poháru a Ligy mistrů.