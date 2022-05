Naděje pro United, slavil i Čech. Blýskl se kříženec Ronalda s Messim

Napěchované tribuny, fantastická kulisa a radující se hráči Manchesteru United. Navíc s trofejí! Ne, nejde o žádný žert, či pohled do minulosti. Opravdu. Ale je nutno zmínit, že z vítězství se radovali „rudí ďáblové“ z kategorie do osmnácti let. Ovládli FA Youth Cup, tedy mladší verzi nejstarší klubové trofeje na světě. Navíc před zraky rekordní návštěvy. Na finálový souboj, který se hrál na Old Trafford, dorazilo přes 67 tisíc fanoušků. Výhru 3:1 nad Nottinghamem vychytal český gólman Radek Vítek a dvěma góly trefil kříženec Ronalda a Messiho – Alejandro Garnacho.