Další nářez, Ronaldo se jen smál. United bez LM a hráči přijdou o peníze

Netrpěli jsme už dost… Povzdechli si fanoušci Manchesteru United kousající další nakládačku a sledující Cristiana Ronalda, který se přídělu smál. Co se asi portugalskému forvardovi honilo hlavou? Debakl 0:4 na hřišti Brightonu navíc definitivně zabouchl „rudým ďáblům“ dveře do Ligy mistrů v příští sezoně. Což se projeví na platech hráčů. „Nebylo to jen špatné, bylo to extrémně katastrofální,“ soukal ze sebe Ralf Rangnick, jemuž ze šichty na lavičce klubu z Old Trafford zbývá poslední zápas.