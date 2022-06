Nový šerif ve městě. Ten Hag úřaduje a vypudil z United Rangnicka. Co posily?

Ralf Rangnick skončil v Manchesteru United definitivně poté, co se neshodl s Erikem ten Hagem • ČTK / AP / Andreas Schaad

Plán zněl jasně: Ralf Rangnick převezme Manchester United jako dočasný trenér do konce sezony. Následně se přesune do poradenské role a pomůže probudit spícího giganta z letargie. Tenhle scénář sepsalo vedení klubu na začátku prosince, kdy německého kouče najalo. Nic na tom neměnil ani fakt, že se třiašedesátiletý stratég na konci dubna dohodl na angažmá u rakouské reprezentace. Střih. O měsíc později je všechno jinak. Kurzem otočil nový šerif ve městě – Erik ten Hag.

Na Old Trafford přicházel Rangnick zklidnit rozbouřené vody, ve kterých se topil Ole Gunnar Solskjaer. Norský kouč nezvládal situaci. Po potupné prohře 1:4 na hřišti Watfordu se jeho kapitola uzavřela. Začala se psát německá. Zprvu se tento krok zdál rozumný. Defenzivní stavidla se utěsnila. Manchester United začal zase sbírat body a mířil za umístěním v top čtyřce, které zaručuje místenku do Ligy mistrů.

Záhy se ale začalo všechno bortit. Zase. „Rudí ďáblové“ zajeli do starých kolejí. Prohry se kupily a statistika obdržených gólů v Premier League nabobtnala na hrozivé číslo 57! Cristiano Ronaldo se vepředu snažil, seč mohl a přídělům se jen smál. Z tváře jste mu mohli vyčíst zmar. Zároveň trpělo Rangnickovo ego. Zlost si částečně vybíjel na tiskových konferencích, kde se nebál kriticky vyjádřit na adresu „svých“ svěřenců.

Nutno podotknout, že problémy uměl pojmenovat správně. Na druhou stranu, nový světadíl neobjevil. To, co je v „divadle snů“ špatně, by popsal i žák prvního stupně.

Jenže právě tyhle komentáře hráči United nenesli zrovna dobře. Místo toho, aby je manažer chránil před mediálním lynčem, sám se stavěl do čela popravčí čety britských novinářů. Leckdo namítne, že fotbaloví zaměstnanci Manchesteru si vlídnější slova ani nezasloužili. A právem. Přesto nikoho nepřekvapí, že těmito výroky Rangnick ztratil kabinu.

Sezona skončila, United oznámili jméno nového manažera a s Rangnickem se stále počítalo. Jak zněla dohoda. Přesune se do poradenské role. Těšil se, až si sedne s Ten Hagem a společně proberou, co je špatně a jak to napravit. Aby se necítil málo vytížený, na konci dubna kývl na nabídku vést rakouskou reprezentaci. S povinnostmi na Old Trafford plánoval budoucnost. Ale...

„Rádi bychom poděkovali Ralfu Rangnickovi za jeho úsilí jako dočasného manažera během posledních šesti měsíců,“ oznámilo vedení klubu na konci května konec německého stratéga. „Po vzájemné dohodě se Ralf nyní zaměří pouze na svou novou roli u národního týmu Rakouska, a proto nebude na Old Trafford přebírat roli konzultanta. Ralfovi přejeme hodně štěstí v další kariéře,“ stálo v prohlášení, které překvapilo.

Nezaskočilo však všechny. Zejména lidi, jež se dění v „divadle snů“ věnují pečlivěji. Mnohé se dalo vyčíst už z prvního rozhovoru Ten Haga coby nového kouče United. Když se jej novináři ptali, zda už mluvil s Rangnickem, odpověděl následovně: „Mám svoji hlavu, nepotřebuji radit. Udělám si vlastní závěry a přehled o tom, jaké kroky je potřeba podniknout.“

Do Manchesteru dorazil nový šerif. Tak se dala tahle slova přeložit. Nizozemský trenér působí s trochou nadsázky jako fotbalový diktátor. Chce hlavní slovo, o všem rozhodne on. Tohle byla hlavní podmínka, aby na angažmá na Old Trafford kývl. Vedení souhlasilo. Jenže předtím se již domluvilo s Rangnickem, že bude u zrodu nové éry Manchesteru.

Rovněž muž, jenž není zvyklý stát v pozadí.

Brzy bylo jasné, že tihle dva spolu pracovat nemohou. A ač se jako oficiální důvod odchodu Rangnicka uvádí, že se bude plně věnovat práci u rakouského národního týmu, neoficiálním je právě nesoulad s Ten Hagem.

Osobně se nesetkali, ale na trase Německo – Nizozemsko se nažhavila telefonická linka. Hovor trval přes dvě hodiny. Rangnick si vylil srdíčko po půlroční depresi, zhodnotil hráče, popsal atmosféru v kabině a nabídl pohled na věc. Ten Hag si ho vyslechl. Výsledek? Odchod vynálezce fotbalového represinku.

Názory obou se zásadně lišily. Tahle spolupráce by prostě nefungovala. Rangnick to pochopil, proto se stáhl. Roli hrálo i jeho vnímání očima hráčů, kteří ho jednoduše nemuseli. Nerespektovali. Ten Hag to moc dobře věděl. Nový Manchester United chce vybudovat od základů sám s čistým štítem.

Průvan v kádru již odstartoval. Končí Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Juan Mata, Nemanja Matič a Lee Grant. Seznam není zdaleka konečný. Očekávají se odchody ještě Deana Hendersona, Erica Baillyho, Axela Tuanzebeho a na přestupové listině je i Aaron Wan-Bissaka. Zmizet by mohl také Alex Telles.

A o kom se v souvislosti s přestupem na Old Trafford mluví? Obranu má vyztužit Jurriën Timber z Ajaxu. Na seznamu defenzivních cílů je rovněž Pau Torres z Villarrealu či David Carmo z Bragy. Do zálohy chce Ten Hag Frenkieho de Jonga z Barcelony a na pozici šestky se spekuluje o příchodu Rúbena Nevese z Wolves. Do útoku si „rudí ďáblové“ vyhlédli Darwina Núñeze z Benfiky.