Zk**vená noční můra. Ředitel United se rozpovídal u piva. Kdo práskal?

Pohled do zákulisí Divadla snů je děsivější, než si fanoušci představovali v nejhorším snu. „Poslední sezona byla zk**vená noční můra,“ nebral si servítky Richard Arnold. Výkonný ředitel Manchesteru United se sešel s příznivci v hospodě u piva a prozradil zajímavé věci, které prosákly na sociální sítě. Co si myslí o utracené miliardě liber za posily? Kdo z hráčů vynášel informace ven? Jak to vypadá s příchodem Frenkieho de Jonga a proč škodíte „rudým ďáblům“, když jim fandíte?

Neschovával se za fráze, mluvil otevřeně. Možná až moc. Richard Arnold se stal výkonným ředitelem Manchesteru United na začátku února tohoto roku. Ve funkci nahradil Eda Woodwarda, pod jehož desetiletou vládou klub spadl z fotbalových nebes do pekla.

„Nejsem nadšený z toho, kde jsme. Není to snadné a mám obavy směrem do budoucna, jak to vyřešíme,“ líčil Arnold, jenž se doslechl, že v místě jeho bydliště se nachází několik fanoušků, kteří by se s ním rádi sešli. Neváhal vystoupit z komfortní zóny a s příznivci promluvil v hospodě u piva.

Zaznělo několik pikantních věcí. Arnold třeba přiznal, že protesty fanoušků vůči majitelům (americká rodina Glazerů) fungují. Sponzoři Manchesteru United to vnímají. „Takže je to vlastně tak, že když klubu fandíte a milujete ho, vlastně mu škodíte,“ poznamenal. A když se ho jeden z přítomných zeptal, co tedy mají dělat, pokrčil rameny.

Čímž vlastně podnítil další protesty. Až se nabízí, zda neohrozil svoji funkci. Klub se ho ale následně v prohlášení na webu zastal. Setkání označil za krok na cestě za lepšími vztahy s fanoušky.

„Nejsem tady, abych hájil majitele Joela Glazera, musí mluvit sám za sebe. Ale našli jste si čas, přišli jste sem a dali najevo své názory, což respektuji,“ řekl Arnold. „Chci dát klub znovu dohromady, aby byl úspěšný. Udělám všechno, co je v mých silách. Protože si to zasloužíte.“

Během upřímné výměny názorů uznal obrovské chyby v tom, jak byl Manchester United veden. „V nedávné době jsme za hráče utratili miliardu liber (28,9 miliardy korun), víc než kdokoli jiný,“ podotkl a pokračoval: „Jenže když přijdu na trénink, nebo se dívám na zápas, kde jsou ty peníze? Nakupovali jsme katastrofálně.“

Jeho prvním významným krokem ve funkci bylo hledání nového kouče. Získal Erika ten Haga. „Když jsme spolu jednali, dal nám seznam hráčů, které chce, abychom přivedli. Máme 200 milionů liber (5,8 miliardy korun) na přestupy. Peníze nejsou problém. Žádný z našich vytipovaných cílů nám neuteče,“ slíbil Arnold.

Jedno ze jmen na seznam je Frenkie de Jong. „John Murtough (fotbalový ředitel, jenž má na starosti dojednávání přestupů – pozn. red.) je v Barceloně. Pracuje čtrnáct hodin denně, abychom ho podepsali. Peníze nejsou problém. Ale brání nám něco jiného, co nemůžu říct,“ zmínil.

Vyjádřil se i k úniku informací z hráčské kabiny. Během sezony se řešilo, kdo je onen práskač. „Můžu říct, že byli dva a oba již nejsou v klubu,“ pravil, ale konkrétní jména neřekl. United toto léto doposud opustilo šest fotbalistů: Paul Pogba, Jesse Lingard, Juan Mata, Nemanja Matič, Edinson Cavani a Lee Grant.

Podle nepotvrzených zpráv měl informace vynášet Lingard a Grant, jenž má známosti v médiích a touhle formou si přivydělával.