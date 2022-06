Šachy mezi United a Barcou, Xavi si vyhlédl náhradu v City. Má to háček

Bernardo Silva by se přitom odchodu z Manchesteru City nebránil. Barcelona by se mu líbila • Reuters

Na trase Manchester – Barcelona se rozehrála šachová partie. Vítěz bere Frenkieho de Jonga. Vymění nizozemský záložník prosluněné Katalánsko za deštivý sever Anglie? Momentálně těžko říct. Zuří boj o sumu, za kterou by „blaugranas“ byli ochotni podškrtnout formulář o prodeji. Cenu pochopitelně v tíživé finanční situaci šponují nahoru. United tlačí částku zase dolů. Kouč Xavi, jenž bojoval za setrvání pětadvacetiletého hráče, se prý smířil s jeho ztrátou. Náhradu si vyhlédl v kádru městského rivala Red Devils – City. Má to ale háček. Cenovka Bernarda Silvy.

Není nejvyšší, nejrychlejší a ani netrhá střelecké rekordy. Na hřišti jej přesto nepřehlédnete. I když televizní kamera zabírá vždy jen určitou část hřiště, v záběru skoro nikdy nechybí. Útočí, brání a občas v zápalu boje rozdá i pár autogramů na tribuně. Vyskytuje se všude, kde se nachází míč. To je Bernardo Silva. Oblíbený spoluhráč a voják, kterého chcete mít v zákopech vedle sebe.

Původně se vyučil jako pravé křídlo. Pod taktovkou Pepa Guardioly absolvoval rekvalifikační kurz na post středního záložníka. Trefa! Geniální tah. Zvládá všechny úlohy a je neuvěřitelně komplexní.

S míčem si rozumí jako Leonardo da Vinci se štětcem. Pod tlakem nepanikaří. Vždy najde cestu ven. Umí zrychlit i zpomalit. Když je potřeba, zapíše se na střeleckou listinu. O jeho umění se mohli přesvědčit i čeští fotbalisté v duelu s Portugalskem (0:2) v Lize národů, kde asistoval u obou gólů.

Perfektní představu o tom, co Bernardo na trávníku dovede, má Xavi. Kouč Barcelony si předplatil členství ve fanklubu rodáka z Lisabonu. A moc rád by ho „ukradl“ svému trenérskému mentorovi – Guardiolovi.

Portugalský středopolař toužil po změně dresu už minulé léto. Neuspokojovala jej herní minutáž v „citizens“. Dokonce měl zažádat o přestup. Do duše mu ale promluvil Guardiola. Přesvědčil ho, aby zůstal a slíbil větší vytížení.

Španělský kouč svým slovům dostál. V poslední sezoně naskočil Bernardo za Manchester City do 50 zápasů, odkopal 3948 minut. Trefil se třináctkrát a přidal sedm asistencí. Vytvořil silný trojlístek v záloze s Kevinem De Bruynem a Rodrim.

Rok se s rokem sešel a Bernardovi v hlavě opět vrtá myšlenka o stěhování. Údajně má mít s Guardiolou dohodu, že v případě uspokojivé finanční částky dostane zelenou k vyklizení skříňky v šatně. Barcelona by měla zájem. Bez váhání. Jenže konto v bance hlásí červená čísla. Pýchnout by jí mohl Manchester United.

Erik ten Hag se pustil do rekonstrukce záložní řady na Old Trafford. Nové základy chce postavit na De Jongovi. United vedou s Barcelonou dialog:

MU: „60 milionů eur plus 10 v bonuech za De Jonga?“

Barcelona: „Ne, chceme 85.“

MU: „65 plus 10?“

Barcelona: „85.“

A takhle to bude pokračovat do té doby, než anglický jazyk začne dávat smysl i ve španělském.

Velký otazník se vznášel i nad myšlenkovými pochody De Jonga. Původně se objevovaly zprávy, že do Manchesteru vůbec nechce. Ten Hag nažhavil telefonní linku s bývalým svěřencem a pustil se do přesvědčování. A zdá se, že úspěšně. Kdyby totiž nizozemský reprezentant přesun rezolutně odmítal, United by s Barcelonou neotevírali oficiální konverzaci na téma jeho přestupu.

De Jong by pochopitelně v Barceloně nejraději zůstal. Jenže… „Blaugranas“ drtí ekonomická nestabilita. Potřebují nalézt rovnováhu a rozvázat si ruce na přestupovém trhu.

Finanční injekce z Manchesteru by patrně odšpuntovala zaseknutý příchod Roberta Lewandowského. A Xavi by zároveň ponoukl Guardiolovi propisku k podepsání výstupního formuláře pro Bernarda. Ale i tady následují tři tečky na konci fráze…

Hodnota Bernarda Silvy se pohybuje v exosféře, kdežto finanční možnosti španělského klubu jen v troposféře. Částka, která by jej uvolnila, se pohybuje okolo 100 milionů eur (2,47 miliardy korun). Za De Jonga Barcelona (pokud k transferu dojde) inkasuje zhruba 85 milionů eur (2 miliardy korun). Z této sumy se navíc pravděpodobně odečte platba do Mnichova za Lewandowského 30 milionů eur (740 milionů korun).

To jsou relativně jednoduché počty pro žáky prvního stupně. Barceloně by k zisku Bernarda nestačil ani prodej De Jonga, který by jen ulevil finanční situaci klubu. Xavi by si tak škrtl jednu z možností do středu zálohy. Na druhou stranu by o úplnou tragédii nešlo. Víc prostoru by zbylo pro supetalenty Gaviho a Pedriho.

Navíc se šíří zvěsti, že na Camp Nou nejsou s výkony De Jonga úplně spokojení. Očekávali zářivější představení. „Systém v národním týmu mi vyhovuje víc, než v klubu,“ posteskl si Nizozemec na reprezentačním srazu. „Mám rád, když jsem první muž ze zálohy, který přebírá míč od obránců,“ rozvinul svoji tezi.

De Jong nastupuje v Barceloně na pozici osmičky, ale raději by naskakoval na postu šestky, kde hraje Sergio Busquets. I tohle má být jeden z rozhodujících faktorů přesvědčovací taktiky Ten Haga. V Manchesteru United mu ušije roli na míru. Zase bude zářit. Jako kdysi v Ajaxu.