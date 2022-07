Salah si v Liverpoolu polepší. Klopp: Je to stroj! Hráčův agent pozlobil ikonu

Egyptský král bude dál vládnout Liverpoolu. Hvězdný útočník Mohamed Salah v pátek uťal spekulace o svém odchodu z anglického týmu a podepsal s ním nový kontrakt až do léta 2025. „Je to nejlepší rozhodnutí pro nás i pro něj,“ těšil se trenér Jürgen Klopp. Navzdory klubové politice si 30letý kanonýr finančně polepší a pravděpodobně se stane nejlíp placeným hráčem v historii Reds.

Salah přestoupil do Liverpoolu před pěti lety z italského AS Řím a od té doby se zařadil mezi světovou extratřídu. Dvakrát byl vyhlášen nejlepším hráčem Premier League, po výkonech v červeném dresu promluvil v konkurenci Lionela Messiho nebo Cristiana Ronalda i do boje o Zlatý míč.

Proto se opora Kloppova mužstva podle zahraničních médií dožadovala podobných podmínek, které má třeba belgický špílmachr Kevin De Bruyne v Manchesteru City.

Překážkou tomu byla platová politika Liverpoolu, a tak se jednání mezi hráčem a klubem protahovala. Fanoušci anglického celku už se obávali, že Salah z klubu za rok zmizí jako volný hráč. Jeho původní kontrakt by totiž vypršel na konci června 2023.

Napětí pak vygradovalo v pátek, kdy Salahův agent Ramy Abbas Issa sdílel na svém twitterovém účtu vysmátého smajlíka, což vyvolalo zuřivou reakci příznivců Reds. Včetně jejich ikony Jamieho Carraghera.

„Všichni Reds milují vašeho klienta, a pokud má příští léto odejít, přejeme mu hodně štěstí a děkujeme. Ale bez tohohle záhadného svinstva se příštích dvanáct měsíců obejdeme!" reagoval ostře bývalý stoper Liverpoolu i anglické reprezentace.

Nakonec vysmátý smajlík přinesl dobrou zprávu. Obě strany našly kompromis. „Myslím, že prodloužení smlouvy trochu trvá, ale teď je vše hotovo, takže se musíme soustředit na to, co bude dál," prohlásil pro klubový web kudrnatý sympaťák.

Nová dohoda Salahovi zajistí balík přesahující 350 tisíc liber týdně (asi 10 milionů korun). Žádný z jiných hráčů Reds v minulosti nebral víc. Egypťan tak předskočil i veledůležitého stopera mužstva Virgila van Dijka.

Výše Salahovy odměny ovšem závisí i na jeho výkonech a úspěších, díky kterým může dosáhnout na další bonusy.

„Cítím se skvěle a jsem nadšený, že mohu s klubem vyhrát další trofeje. Je to šťastný den pro všechny," radoval se Salah. „Když na to pomyslím, usmívám se. Zůstává s námi dál, a to znamená, že společně můžeme dosáhnout víc," přidal Klopp.

Bývalý hráč Basileje, Chelsea nebo AS Řím za pět let v Liverpoolu odehrál 254 zápasů, v nichž vstřelil 156 gólů a k nim přidal 63 asistencí. Tímto výkonem se řadí na deváté místo nejlepších střelců klubu, což teď může ještě výrazně vylepšit. „Nepochybuji, že Moova nejlepší léta teprve přijdou. A to už je co říct, protože prvních pět sezon tady už byl legendou," řekl Klopp.

A že mu je už 30 let? No a. „Po fyzické stránce je to stroj, je v neuvěřitelné formě. Tvrdě na sobě pracuje a vyplácí se mu to. Jeho schopnosti a úroveň dovedností se každou sezonu zvyšuje, jeho rozhodování se také posunulo na jiný level," poznamenal německý kouč.

V uplynulém ročníku Salah vstřelil 31 gólů a Liverpoolu pomohl k Anglickému a Ligovému poháru. Kloppovi svěřenci bojovali dokonce o tzv. „quadruple", v Premier League však skončili o bod za obhájcem titulu Manchesterem City a ve finále Ligy mistrů podlehli Realu Madrid.

„V minulé sezoně jsme byli blízko čtyřem vítězstvím, ale bohužel jsme v posledním týdnu přišli o dvě trofeje. Myslím, že teď jsme zase v dobré pozici bojovat o všechno. Máme také nové posily. Musíme jen pokračovat v naší práci," dodal Salah.

Kolik trofejí s Liverpoolem během příštích tří let nakonec získá?