Premier League v televizi: nový kanál i Bosák. Ale hledá se velký operátor

Nová sezona, nové poměry. Premier League bude v tuzemsku i na Slovensku vysílat program Canal+ Sport, který bude spuštěn prvního srpna. Pro fanoušky anglického fotbalu je však zcela zásadní, u jakých poskytovatelů obsah najdou.

Společnost Canal+ Luxemburg provozuje platformy Skylink a Freesat na satelitu Astra. Tam bude nový fotbalový kanál součástí nabídky. Skylink už zahájil předprodej dvou nových balíčků s programem Canal+ Sport, a to žánrově pestrý Kombi+ a samostatně je k dispozici také v doplňkovém balíčku Canal+ Sport.

Další možností je stažení aplikace Canal+ Sport pro chytré telefony, za cenu 189 korun měsíčně bude možné sledovat jakýkoliv zápas sezony i veškeré další doprovodné pořady. To je ale zatím vše.

„Všech pět největších operátorů v Česku i na Slovensku od nás dostalo poměrně jasnou nabídku. Bavíme se o tom cirka pět měsíců. Není nikde definitivně rozhodnuto, ale všude existuje nějaká šance, že se ještě dohodneme,“ říká viceprezident společnosti Ladislav Řeháček.

V posledních letech běžela Premier League na kanálech Premier Sport 1 a Premier Sport 2, které byly dostupné u operátorů O2 TV a Telly.

Stále se může stát, že na obě platformy se liga vrátí, ale jisté to není. Jde – zcela pochopitelně - o peníze. O tvrdý byznys. V zákulisí se mluví o tom, že protistrany jsou v zákopech. Jde o hru nervů. Byť má Skylink v Česku a na Slovensku pokryto 1,3 milionu domácností, společnost Canal+ vnímá realitu na trhu a uvědomuje si, že draze nakoupený obsah potřebuje dostat mezi mnohem širší portfolio diváků.

Start nejlepší fotbalové soutěže planety se přitom kvapem blíží, začíná se již o příštím víkendu.

„Do prvního zápasu se stále dá stihnout připojení v podstatě všech operátorů, kteří mají zájem. Deadline je zhruba do konce tohoto týdne, pak už by to bylo složitější. Samozřejmě, že k dohodě může dojít i později v průběhu soutěže. Asi není překvapivé, že se hodně lišíme ve finančních představách, protože my neseme riziko. Kdo do toho bude chtít s námi jít, musí prostě zaplatit nějakou minimální částku. Každý se hodně rozmýšlí, co se jim skutečně vyplatí. Nevylučujeme ani to, že pojedeme pouze na Skylinku,“ přibližuje aktuální stav věcí Ladislav Řeháček.

Jisté je však to, že Premier League se vrací na webový portál deníku Sport. Na konci každého týdne bude na iSport.cz možné zhlédnout sestřihy čtyř nejlepších duelů kola a top momenty víkendu.

Hlavní tváří Canal+ Sport bude komentátor Jaromír Bosák v zádech s mnoha experty – Radoslavem Kováčem, Zdeňkem Zlámalem, Markem Matějovským, Jakubem Podaným, Romanem Bednářem, z Anglie bude létat Daniel Pudil. Přenosy zápasů budou každý týden doplňovat tematické pořady Match Time, pondělní Premier Club a Fantasy Show. Dostane se také na exkluzivní rozhovory s největšími hvězdami soutěže.